Пятилетний ребенок оказался в реанимации после схода снега с крыши в Прикамье

Снег сошел с крыши дома в Пермском крае и полностью завалил пятилетнего ребенка

В Пермском крае пятилетний мальчик попал под снежный завал и чудом выжил, сообщает kp.ru.

ЧП произошло в селе Черная Краснокамского городского округа днем 13 марта. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что снег на ребенка сошел с крыши частного дома.

Спасатели оперативно откопали мальчика, полностью погребенного под снегом. На момент передачи врачам он не дышал и был без сознания. Бригада скорой помощи около 15 минут проводила сердечно-легочную реанимацию и вернула малыша к жизни.

После этого мальчика госпитализировали, сейчас он остается под наблюдением медиков.

