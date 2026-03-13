В России объяснили ослабление рубля

Ослабление рубля было ожидаемым. Курс доллара поднялся выше 81 рубля 13 марта из-за ожиданий снижения ключевой ставки 20 марта и корректировки бюджетного правила, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Ослабление рубля и возврат курса доллара на круглые 80 рублей было ожидаемо и связано с совокупностью факторов. Во-первых, на фоне замедления инфляции и анонса сокращения расходов бюджета на 10% монетарный цикл ЦБ наверняка продолжится. В следующую пятницу ждем ключевую ставку в 15%, летом — 14%, к концу года — 12%. Это фактор за сокращение продажи валюты экспортерами и за рост спроса на валюту под импорт — компаниям станет дешевле рефинансироваться. Во-вторых, для наполнения истощенных резервов происходит корректировка бюджетного правила», — отметил Зельцер.

Он пояснил, что Минфин отменяет продажу валюты на рынке, и объемы предложения валюты на рынке упали почти в три раза. Нет давления на курсы зарубежных валют, вот валютные пары и пошли в рост, сказал Зельцер.

До конца весны доллар будет стоить 82 рубля, юань — 11,8 рубля, допустил Зельцер. По его прогнозу, в 2026 году курс доллара может подниматься до 85 рублей, юаня — за 12 рублей.

