Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России объяснили ослабление рубля

Экономист Зельцер: рубль ослабел из-за ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ
Alexey Belkin/Picvario Media/Global Look Press

Ослабление рубля было ожидаемым. Курс доллара поднялся выше 81 рубля 13 марта из-за ожиданий снижения ключевой ставки 20 марта и корректировки бюджетного правила, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Ослабление рубля и возврат курса доллара на круглые 80 рублей было ожидаемо и связано с совокупностью факторов. Во-первых, на фоне замедления инфляции и анонса сокращения расходов бюджета на 10% монетарный цикл ЦБ наверняка продолжится. В следующую пятницу ждем ключевую ставку в 15%, летом — 14%, к концу года — 12%. Это фактор за сокращение продажи валюты экспортерами и за рост спроса на валюту под импорт — компаниям станет дешевле рефинансироваться. Во-вторых, для наполнения истощенных резервов происходит корректировка бюджетного правила», — отметил Зельцер.

Он пояснил, что Минфин отменяет продажу валюты на рынке, и объемы предложения валюты на рынке упали почти в три раза. Нет давления на курсы зарубежных валют, вот валютные пары и пошли в рост, сказал Зельцер.

До конца весны доллар будет стоить 82 рубля, юань — 11,8 рубля, допустил Зельцер. По его прогнозу, в 2026 году курс доллара может подниматься до 85 рублей, юаня — за 12 рублей.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар перед заседанием ЦБ.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!