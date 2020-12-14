«Китай больше всех выиграет»: почему Трамп отказывается подписывать бюджет

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — написал глава Белого дома Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.

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Закон о государственной обороне разрешает финансирование программ национальной безопасности министерства обороны в 2021 финансовом году, включая повышение заработной платы военнослужащим США на 3%. Он также включает в себя элементы, направленные на борьбу с отмыванием денег, кибербезопасностью, зарубежными военными обязательствами США и космическими силами.

Летом сенат и палата представителей представили свои версии бюджета, а на этой неделе проголосовали за компромиссный вариант. Палата представителей, контролируемая демократами, приняла закон 335 голосами против 78, сенат — 84 против 13. Таким образом, в обеих палатах конгресса проект уже набрал две трети голосов, что теоретически позволяет ему преодолеть вето президента.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что, вопреки вето президента, законодатели все же примут законопроект.

«Трамп — человек упрямый, да и терять ему особо нечего. Но у конгресса есть возможность переголосовать. Эта процедура протекает сложнее, чем принятие обычного законопроекта, из-за того, что там нужно большее количество голосующих — там нужно квалифицированное большинство для принятия вопреки вето президента.

И тут возникают возможности подковерной игры, когда лидеры партии могут надавить на кого-то, и люди будут просто отсутствовать или задерживаться, чтобы не допустить кворума», — отмечает эксперт.

Чтобы инициатива была принята, ее должен подписать президент. В случае если Трамп наложит вето, конгресс может преодолеть его двумя третями голосов, и при этом сценарии документ уже не будет нуждаться в подписи президента.

Существует еще один вариант развития событий, при котором президент может использовать так называемое «карманное» вето — им он может воспользоваться дважды в год, когда сессия конгресса завершается. Так, если глава государства не подписывает законопроект в течение десяти дней, то инициатива автоматически вступает в силу. Однако в этом случае президент может наложить «карманное» вето при условии, что вернуть законопроект в конгресс уже невозможно, так как его сессия закончилась. При таком сценарии инициатива не вступает в силу и должна быть рассмотрена в новую сессию законодательного органа власти.

Так или иначе, 1 января истечет срок действия финансирования некоторых оборонных программ, в том числе выделение средств на военное строительство, образование детей военнослужащих, специальные выплаты, бонусы, премии за работу в опасных условиях и зарплату для гражданских служащих минобороны.

Вместе с тем в начале следующего года уже будет приведен к присяге новый состав конгресса США.

«Конечно, их будут давить и Пентагон, и генералы. Что значит новый конгресс? Он будет голосовать, и новый президент будет это подписывать после 20 января. То есть в реальности этот законопроект заработает в феврале. Одно дело — декабрь, другое — февраль. А тут для Пентагона уже по многим программам будет критический срок, то есть они не получат деньги вовремя на реализацию программ, поэтому военные лоббисты будут усиленно давить», — поясняет Рогулев.

При этом, продолжает эксперт, финансовый год начался 1 октября, в связи с чем у законодателей есть стимул поторопиться с принятием бюджета. К тому же они вряд ли захотят уходить на каникулы, не решив столь важный вопрос.

Как именно проект оборонного бюджета сыграет на руку Китаю — неясно, Дональд Трамп не стал комментировать этот вопрос.

Инициатива предусматривает запрет сотрудникам или бывшим сотрудникам оборонно-промышленного комплекса работать на китайские государственные или подконтрольные Пекину компании. Кроме того, если проект будет принят, то более $2 млрд выделят на реализацию новой военной программы — инициативы по обеспечению безопасности в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая (средства пойдут на ПРО, развитие позиционирования и наращивание взаимодействия с союзниками и партнерами). Сенатор-демократ Джек Рид уже заявил, что оборонный бюджет в случае принятия будет «жестче по отношению к Китаю, чем когда-либо было при администрации Трампа».

Ранее президент также обещал наложить вето на законопроект, если в него не будет включено положение об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По его словам, этот закон угрожает национальной безопасности и честности выборов.

До этого Трамп выражал недовольство тем, что инициатива позволяет переименовывать американские военные базы.

Существует и еще одно положение, которое не устраивает президента. В случае принятия оборонного бюджета планы Трампа по выводу американских военных из Афганистана и Германии будет не так просто реализовать.

В ноябре стало известно о намерении Белого дома наполовину сократить численность американских войск в Афганистане — до 2,5 тыс. к 16 января. Летом Трамп заявил, что выведет военный контингент из Германии, сократив количество солдат с 34,5 тыс. до 25 тыс.

В проекте же содержится положение о том, для вывода войск министр обороны США должен обосновать перед конгрессом соответствующее решение. В случае если доводы будут расценены как убедительные, численность контингента может быть сокращена, но лишь через 120 дней. А к тому моменту процесс передачи власти в США уже завершится.

«Ситуация сейчас специфическая — президент уходит, поэтому, я думаю, что реального взаимодействия там не будет», — резюмирует Юрий Рогулев.