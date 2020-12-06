В Минске прошла очередная воскресная акция протеста

На акции протеста в Минске полицейские задержали более 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Мингорисполкома. Правоохранители обвиняют протестующих в «Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий». Против них начали административное делопроизводство.

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За время воскресной акции против избрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко протестующие пытались выйти на проезжую часть — на проспекте Партизанский, улицах Голубева и Есенина, но силовики им это сделать не позволили. Ряд задержанных, как отметили правоохранители, уже привлекались к ответственности по этой статье.

Ранее незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил о более 100 задержанных по всей стране. Большинство из них правоохранители взяли под стражу в Минске, остальных — в Бресте, Гродно, Смолевичах, Хотежино.

Среди задержанных в Гродно были два корреспондента агентства «БелаПАН» Марина Хоревич и Сергей Людкевич. После проверки документов их отпустили без составления административных протоколов. Кроме того, журналистам не объяснили причины задержания.

В Минске были задержаны российские коллеги Хоревич и Людкевича — корреспонденты РИА «Новости» и «Интерфакс-Запад». Их также отпустили после проверки документов.

Сотрудница РИА «Новости», как отметили в агентстве, имела «действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики». Журналистка освещала акцию протеста в белорусской столице в районе Партизанского проспекта. Связь с ней пропала, когда она сообщила, что участники акции стали разбегаться. Спустя некоторое время корреспондентка сообщила, что ее отвезли в РУВД Заводского района в Минске.

В конце ноября белорусские силовики уже задерживали журналистку РИА «Новости». У нее была аккредитация и ее так же отпустили после проверки документов без объяснения причин задержания.

В целом, эта акция протеста мало чем отличается от предыдущих демонстраций — СМИ сообщили о стягивании спецтехники, было закрыто метро. Издание Sputnik отмечает, что «протестующие ушли с центральных улиц, власти отказались от отключения мобильного интернета (правда, Telegram в это воскресенье работает с большими проблемами), а силовики привлекли к работе собак».

Проблемы в работе мессенджера могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, считает глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

«На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Но в то же время сервис работает при помощи VPN. «Захотят ли и смогут ли пользователи использовать более совершенные технологии, такие как VPN?» — добавил Поярков.

Тремя днями ранее замглавы администрации президента Белоруссии Андрей Кунцевич заявил, что более тысячи Telegram-каналов занимаются координацией протестов в Белоруссии.

«Мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий», — приводит его слова «БелТА».

Чиновник заметил, что в этих сообществах ежедневно генерируется 50-100 тыс. сообщений. Он пообещал, что эти «внушительные цифры» власти не оставят без внимания.