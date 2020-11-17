«Место разборок»: Лукашенко против превращения дворов в кладбища

Президент РБ Александр Лукашенко выступил против создания народного мемориала во дворе, где неизвестные напали на Романа Бондаренко из-за спора вокруг бело-красно-белых лент. Глава белорусского государства уверен, что одна из целей появления подобных мест — создать повод для гражданского противостояния.

Реклама

«Зачем идти во двор?.. Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население... Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, главная цель «враждебных сил» — превращение таких пунктов в места начала гражданской войны.

«Завтра, когда продолжится радикализация, и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие», — добавил он.

Трагический инцидент с 31-летним Романом Бондаренко произошел в конце прошлой недели. На него напали вечером во дворе, где находится «площадь перемен», украшенная бело-красно-белыми лентами — в цветах «альтернативного» флага Республики Беларусь. Неизвестные люди в гражданской одежде начали срывать символы, а после того, как Бондаренко и другие люди вступили с ними в перепалку, избили его и увезли в отдел милиции.

После Бондаренко скончался от полученных травм и ранений. В ГУВД заявили, что нашли избитого Бондаренко на месте, после чего вызвали скорую помощь.

Портал tut.by сообщает, что Бондаренко сначала увезли на микроавтобусе нападавшие, а после уже он попал в больницу.

Следственный комитет РБ начал проверку. Минчане принесли к месту, где избивали Бондаренко, цветы и свечи — однако через несколько дней дворники убрали народный мемориал.

Лукашенко заявил, что властям смерть Бондаренко была «не нужна» и призвал «не делать политику на смерти людей».

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан», — заверили во внешнеполитической службе ЕС.

Ведомство напомнило, что европейские власти уже ввели санкции против «55 лиц, ответственных за насилие и запугивание». Европейский союз выразил готовность «ввести дополнительные санкции».

По мнению ЕС, гибель Романа Бондаренко — «это возмутительный и позорный результат действий властей Белоруссии, которые не только продолжают прямые и жестокие репрессии против своего населения, но также создали атмосферу, где такие беззаконные акты насилия имеют место».

В документе европейцы также выразили соболезнования семье погибшего белорусского оппозиционера.

Представительство ЕС в Белоруссии, в свою очередь, призвало власти республики провести прозрачное расследование и привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Мы ужасно и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, который накануне умер в больнице от тяжелых травм, вызванных жестокостью милиции», — отмечается в сообщении на странице представительства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Бондаренко — «еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее, а все силовики, выполняющие уголовные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные <...> действия по отношению к мирным гражданам».

Напомним, в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций сразу же после президентских выборов в начале августа. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов голосования — согласно данным ЦИК РБ, победил с 80% голосов бессменный с 1994 года глава страны Александр Лукашенко.

После объявления предварительных результатов начались массовые акции протеста, разгоняя которые белорусская милиция и внутренние войска, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО. Всего с начала протестов в РБ задержали около 5 тыс. протестующих, заявили в МВД страны.