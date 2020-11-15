«Украина для вас открыта»: Зеленский записал обращение к жителям Донбасса

Вся украинская территория открыта для жителей Донбасса – с таким обращением на русском языке обратился президент Украины Владимир Зеленский к гражданам.

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Речь политика опубликована в его Telegram-канале. Зеленский, также указал, что контрольный пункт въезда – выезда с Донбасса – контролируют не украинские военные, и призвал делать выводы.

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях: вы все видите сами – Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас», — сказал глава государства.

Он также пообещал — уже на украинском — что идущая семь лет война в Донбассе закончится и «никакие КПВВ нам будут не нужны».

Двумя днями ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Киев разработал новые пункты плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе, который был предложен Трехсторонней контактной группе.

Так, обновленная версия плана предполагает «максимально подробно проработанную» процедуру передачи пограничного контроля, проведение которой планируется до начала предвыборной кампании в органы местного самоуправления.

«Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, план предполагает полную декриминализацию ряда районов Донецкой и Луганской областей, в ходе которой будет идти вывод наемников, тяжелого вооружения, демобилизации комбатантов.

Кроме того, планируется внедрение модели «переходного правосудия», в рамках которой предлагается провести «отмену ряда указов президента России», в том числе — об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Москва в ответ на подобные инициативы Киева ранее всегда указывала на необходимость придерживаться Минских соглашений.

Помимо этого, обновленный Киевом план предусматривает возврат имущества юридическим и физическим лицам после международного аудита активов.

В среду, 11 ноября, правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект об интернировании граждан России на украинской территории. Полное название инициативы звучит как проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

Интернирование — термин военного времени, означающий принудительное задержание и переселение неблагонадежных лиц, как правило — граждан государства, с которым ведется война.

Особый период, о котором говорится в украинском законопроекте, действует в стране с середины марта 2014 года, с момента мобилизации, которая была объявлена на фоне начала конфликта в Донбассе.

Новый законопроект украинского кабмина подразумевает задержание и принудительную отправку граждан России и военнопленных из этого региона на спецпоселения в период ведения боевых действий.

Согласно документу, места спецпоселений для тех, кто «угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины», будут определять местные власти по согласованию с Киевом. При этом содержание задержанных должно быть реализовано в рамках международного гуманитарного права.

Выявлять людей, представляющих угрозу для Украины, должна будет Служба безопасности страны (СБУ), о каждом отдельном задержании она обязана будет сообщать Генштабу и ВСУ.

Интернированные граждане не смогут покинуть украинскую территорию, соответствующий запрет будет сниматься только при полной отмене этого решения.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал правовые последствия для Киева в случае реализации этого плана.

«Если речь идет о гражданах РФ, которые таким образом будут ущемляться в своих правах, наша прямая обязанность защищать права и интересы граждан России, которые проживают на территории (Украины – «Газета.Ru»)», — подчеркнул сенатор.

Он выразил мнение, что общественная политическая реакция России на эту идею должна быть исчерпывающе громкой и публичной, «не терпящей никаких интерпретаций». По словам члена верхней палаты российского парламента, украинское руководство должно понять все крайне негативные последствия для отношений между странами.

«Если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они не проживали», — резюмировал парламентарий.