Макрон предложил реформировать Шенген и создать Совет внутренней безопасности ЕС

Угроза терроризма — это нынешняя европейская реальность, на которую требуется скоординированный и быстрый ответ, заявил во вторник, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеосаммита с лидерами стран Евросоюза.

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По его словам, Европа должна пересмотреть в сторону ужесточения свои подходы к контролю въезда в Шенгенскую зону, в том числе – мигрантов и беженцев, при этом внутренние границы должны оставаться открытыми. Европе необходима «глубокая реформа Шенгенской зоны», заверил Макрон.

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он оставался зоной свободного передвижения, при этом – безопасной. Общество в странах, столкнувшихся с террористической угрозой, не сможет смириться с тем, что наши границы ещё долго будут оставаться открытыми», — сказал политик.

Также он призвал к более тесному сотрудничеству в области безопасности между странами ЕС и к расширению совместной работы полиции и разведывательных организаций.

«Любая лазейка в системе безопасности в одном государстве-члене ЕС представляет собой угрозу для всех остальных», — пояснил французский лидер.

Кроме того, Макрон высказал инициативу по созданию Совета внутренней безопасности ЕС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, который встретился с Макроном в Париже перед онлайн-саммитом, предупредил, что Европа сталкивается с растущей угрозой из-за иностранных боевиков и религиозных экстремистов.

«Тысячи иностранных боевиков присоединились к ИГ («Исламское государство, террористическая организация, запрещённая в России – прим. «Газета.Ru».) в Сирии или Ираке, а затем вернулись в Европу», — сказал австрийский лидер.

Он добавил, что, хотя многие из террористов сейчас находятся в тюрьмах, они будут освобождены в ближайшие месяцы или годы.

«Это похоже на бомбу замедленного действия. Если мы хотим защитить наши свободы, мы должны ограничивать свободу этих людей. Необходимы решительные действия против этих опасных людей во всех европейских странах, потому что террористы не признают границ», — подчеркнул он.

Курц также призвал к общеевропейской реакции на идеологическую основу насильственного экстремизма и указал, что европейцы должны противостоять радикальным группам и «политическому исламу».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ненависть, экстремизм и терроризм являются основными социальными проблемами, с которыми сталкиваются не только Франция и Австрия, но и другие европейские страны.

«Это не конфликт между христианами и мусульманами. Мы никогда не должны создавать или подпитывать подобный дискурс в наших странах, обособляя те или иные группы людей на основе их происхождения или религии», — сказал он.

На встрече также присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам жизненно необходимо знать, кто прибывает, а кто покидает Шенгенскую зону. Мы не стремимся противопоставить ислам христианству. Мы осуждаем все виды религиозной ненависти», — пояснила, со своей стороны, немецкий лидер.

Помимо этого, лидеры европейских государств подтвердили необходимость «решительной борьбы с террористической пропагандой и языком вражды в Интернете».

«Интернет — это пространство свободы, и наши социальные сети – в том числе. Но эта свобода существует только в том случае, если она безопасна, и, если сеть не становится прибежищем тех, кто пренебрегает нашими ценностями или пытается внушить смертельную идеологию», — сказал Макрон.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

Позднее в Ницце неизвестный с ножом атаковал прихожан церкви Нотр-Дам, жертвами атаки стали три человека. Среди них – 70-летний охранник храма и женщина, которую преступник обезглавил.

2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Полиция застрелила нападавшего, ответственность за происходящее взяло на себя ИГ. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником ИГ.

На фоне всего происходящего Макрон выступил с речью, в которой заявил о необходимости построить «просвещенный» ислам.

Помимо этого, он заявил, что мусульманская религия сейчас находится в кризисе, пообещал бороться с исламским экстремизмом, а также еще решительнее защищать «республиканские ценности» и свободу слова.