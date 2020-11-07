Совместная борьба с терроризмом: о чем Путин договорился с Макроном

Россия и Франция будут продолжать бороться с терроризмом во всех его проявлениях, приверженность такому курсу подчеркнули лидеры двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в субботу, 7 ноября.

Реклама

Тема терроризма была поднята политиками на фоне недавних атак исламистов на мирных граждан Франции.

Кроме того, в беседе Путин и Макрон выразили обеспокоенность продолжающимся боевым противостоянием Армении и армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики с одной стороны, и вооруженными силами Азербайджана с другой.

Отдельно президенты России и Франции высказали озабоченность тем, что в карабахском конфликте участвуют экстремисты из Сирии и Ливии.

«Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими. Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

Позднее в Ницце неизвестный с ножом атаковал прихожан церкви Нотр-Дам, жертвами атаки стали три человека. Среди них – 70-летний охранник храма и женщина, которую преступник обезглавил.

На фоне всего происходящего Макрон выступил с речью, в которой заявил о необходимости построить «просвещенный» ислам.

Помимо этого, он заявил, что мусульманская религия сейчас находится в кризисе, пообещал бороться с исламским экстремизмом, а также еще решительнее защищать «республиканские ценности» и свободу слова.

По его словам, за последние три года во Франции было предотвращено 32 теракта, но текущая ситуация требует ужесточения контроля границ в рамках Шенгенской зоны.

Путин направил телеграмму своему французскому коллеге, отметив в тексте, что циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви, вызывает особое возмущение.

«Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — говорилось в послании.

Позднее президент России провел встречу в режиме видеоконференции с представителями основных религиозных конфессий, представленных в России, в ходе которой поручил священнослужителям не допускать повторения в России европейских событий.

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость.

Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», — сказал глава государства.

Что касается урегулирования начавшегося 27 сентября конфликта в Карабахе, то Ереван и Баку в октябре согласовывали режим прекращения огня, следуя совместному заявлению президентов России и Франции, а также главы Белого дома Дональда Трампа.

Также Макрон заявил о переброске в зону ведения боевых действий более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо. По словам главы государства, они направлялись в регион через турецкий Газиантеп.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — отметил французский лидер на саммите ЕС.

Путин, в свою очередь, обсудил конфликт Карабахе с членами Совета безопасности РФ и отметил, что крайне обеспокоен эскалацией в регионе.

«Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — подчеркнул президент.