Трамп или Байден: США выбирают президента. LIVE

В США приступили к подсчету голосов на выборах президента — онлайн
СМИ дают разные прогнозы по количеству выборщиков, однако, по большей части, на данный момент большее количество выборщиков, по прогнозам, за Байдена.
Bloomberg: Байден/Трамп 85/55 Reuters: 44/37 Fox: 91/67
Вообще в нынешней кампании достаточно сложно однозначно утверждать, какой будет результата, поскольку сначала считаются голоса тех, кто проголосовал по почте. На досрочном голосовании традиционно более активен электорат Демократической партии, а потому расклад может еще скорректироваться после подсчета голосов республиканцев, которые, что называется, обычно голосуют «ногами», в день выборов.
Пока что CNN пишет, что с относительной уверенностью можно говорить о 30 выборщиках в пользу Байдена и 42 — Трампа.
Борьба идет за Флориду и Техас. Пока что кандидаты показывают спорные результаты. Во Флориде у Байдена 48,5%, у Трампа — 50,7%. В Техасе впереди Байден (50,2%), Трамп уступает немного — 48,5%. Суммарно эти штаты 67 голосов выборщиков.
Байден впереди в Вермонте, Огайо, Западной Вирджинии, Канзасе. В сумме — 32 голоса.
Трамп в настоящее время лидирует в Индиане, Кентукки, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине, Вирджинии, Джорджии, Оклахоме, Теннеси.
В сумме эти штаты могут дать Трампу 79 голосов.
Обозреватель CNNДжон Кинг считает, что решающим для переизбрание Трампа может стать победа в Огайо. По его словам, ни один республиканец в современности не выигрывал выборы, не получив большинства в Огайо. За Байдена в этом штате голосует городское население, в то время как сельское — за Трампа.
Пока же в штате обработано 44% голосов. Байден — впереди на 10%. Огайо даст в копилку кандидату 18 голосов.
У Белого дома уже собираются люди с плакатами Black Lives Matter (англ. — Жизни чернокожих важны) и «Трамп — Пенс — на выход». Пока что акция проходит достаточно спокойно.
Трамп снова вырывается вперед во Флориде. И здесь более слабый, чем планировалось, результат показывает Байден среди латиноамериканского населения. Во Флориде 29 выборщиков. Потеря только этого штата не является критической для Байдена, однако без него большой отрыв, в случае победы, обеспечить вряд ли удастся.
Штаб Дональда Трампа, тем временем, подал ходатайство в Верховный суд штата Невада (административный центр Лас-Вегас) с просьбой прекратить обработку некоторых бюллетеней в округе Кларк, отправленных по почте. По крайней мере, до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчета голосов в округе.
Пока что CNN прогнозирует, исходя из данных, которые поступают с закрывшихся избирательных участков, что Байден уже может рассчитывать на 30 голосов выборщиков, Трамп — на 26.
Джо Байден пока что лидирует в других ключевых штатах — Техасе и Пенсильвании.
Причем самое обидное в этой ситуации для Трампа — то, что он может потерять традиционно республиканский Техас. Действующий президент на данный момент набирает 44,9% (обработано 16% протоколов). У Байдена — 53,8%.
Этот штат даст кандидатам 38 голосов выборщиков.
На восточном побережье в США избирательные участки закрылись, однако те, кто успел занять очередь до этого момента, еще имеют право проголосовать.
Тем временем, в ключевых Джорджии и Флориде Трамп вырвался вперед. Отрыв, правда, минимален.
Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.
Впрочем, система голосования в США не так проста. В стране используется непрямая система выборов, когда в каждом штате определяется не прямой победитель, а количество выборщиков, которые впоследствии должны будут отдать свои голоса в пользу того кандидата, который наберет большинство в штате.
То есть, предположим, от штата выбирают президента 10 выборщиков, кандидат 1 набирает 60% голосов, а кандидат 2 — 40%. Это не значит, что за кандидата 1 проголосуют 6 выборщиков, а за второго — четыре. Победителю достанутся все 10 голосов. Этот принцип называется «победитель получает все».
Такая система может обеспечить победу и тому кандидату, который набрал меньше голосов избирателей в абсолютных выражениях. Так, например, и случилось в 2016 году, когда большинство американцев проголосовали за Хиллари Клинтон, а по количеству выборщиков — Дональд Трамп.
Первые данные таковы:
Во Флориде Байден набирает 50,4%, Трамп — 48,8%, В Джорджии у Байдена 53,4%, у Трампа — 45,5%, В Северной Каролине лидирует Трамп (68,6%), Байден набирает 29,5%.
Результаты, тем не менее, еще изменятся. Обработано в штатах соответственно 57%, 4% и 1%.
Особенно внимательно мы следим за штатами Флорида, Джорджия и Северная Каролина. Именно их в этой гонке называют ключевыми, то есть теми, в которых наиболее важно победить для того, чтобы одержать верх во всей кампании.
Кроме того, к таковым относят Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Аризону и Миннесоту.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Прямо сейчас в США уже считают голоса избирателей на президентских выборах. Судя по первым поступающим данным, кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от демократов Джо Байден идут достаточно плотно друг к другу. Поэтому даже на данном этапе прогнозировать окончательный исход голосования достаточно сложно.
Кроме того, в этом году кампания существенно отличается от прошлых: из-за угрозы распространения COVID-19 более 100 млн человек воспользовались правом проголосовать по почте.
Мы следим за развитием событий в эту, пожалуй, одну из главных ночей политического сезона — 2020 в США и будем рассказывать о самых важных из них. Оставайтесь с нами.