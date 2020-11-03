Трамп или Байден: США выбирают президента. LIVE

Обозреватель CNNДжон Кинг считает, что решающим для переизбрание Трампа может стать победа в Огайо. По его словам, ни один республиканец в современности не выигрывал выборы, не получив большинства в Огайо. За Байдена в этом штате голосует городское население, в то время как сельское — за Трампа.

Пока же в штате обработано 44% голосов. Байден — впереди на 10%. Огайо даст в копилку кандидату 18 голосов.