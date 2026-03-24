В Литве упал «заблудившийся» украинский дрон

Премьер Ругинене: упавший в Литве дрон был запущен с территории Украины
Разбившийся в Литве беспилотник был запущен с территории Украины. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, ее слова приводит ТАСС.

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», — сказала она.

По ее словам, расследование литовский спецслужб установило, что это был «заблудившийся беспилотник».

Инцидент с прилетом неизвестного БПЛА произошел вечером 23 марта. Изначально в Литве предположили, что дрон прилетел с территории Белоруссии. Как сообщил спикер Вооруженных сил республики майор Гинтавтаус Цюнис, беспилотник не видели радары и не заметили пограничники. Предполагается, что это было связано с низкой высотой полета объекта — до 300 метров.

Местные жители рассказали, что слышали звук летящего объекта, который затем упал и взорвался.

До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас предположил, что украинский дрон мог сбиться с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Возможно, поэтому он упал на литовской территории.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!