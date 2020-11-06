Здесь куется победа: какие штаты определяют исход выборов в США

Пенсильвания

Еще до дня голосования было очевидно, что Пенсильвания станет одним из главных полей противостояния между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Это один из крупнейших в стране штатов, победа в котором дает голоса сразу 20 выборщиков. В возможных сценариях, которые перед выборами изучали СМИ и аналитики, практически не было таких, при которых кто-либо из кандидатов одерживает победу в гонке, проиграв в Пенсильвании.

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Пенсильвания — родина Джо Байдена, политик родился и вырос в шахтерском городе Скрантон, куда он и прибыл в день выборов. На своей родине демократ старался привлечь голоса цветного населения и укрепить позиции в Филадельфии.

Долгое время штат считался вотчиной демократов — кандидат от Республиканской партии не побеждал там с 1988 года. Пока не появился Дональд Трамп.

Четыре года назад миллиардеру без опыта в политике удалось впервые за 28 лет перекрасить штат в красный цвет.

Тогда противостояние развернулось между жителями городов и пригородов, которые отдали предпочтение демократам, и сельскими избирателями, проголосовавшими за республиканцев.

Преимущественно консервативное белое население внутренних округов штата в итоге принесло Трампу очень важную победу, хоть и не сокрушительную — республиканец обошел Хиллари Клинтон всего на 0,7% голосов.

В этом году Трамп сразу вырвался вперед в Пенсильвании. В день выборов и в первую ночь после них его отрыв от Джо Байдена превышал 10%. Однако чем больше голосов было подсчитано, в том числе присланных по почте, тем менее драматичным становилось отставание.

Уже сегодня, когда штат обработал 96% бюллетеней, Байден вышел вперед. Его отрыв пока составляет чуть более 10 тыс., или 0,2% голосов.

Если при подсчете оставшихся бюллетеней ситуация вновь не сложится в пользу Трампа, переизбрание действующего президента будет невозможно ни при каких вариантах.

Джорджия

В Джорджии, дающей 16 голосов выборщиков, кандидаты идут вровень, каждый пока имеет 49,4%. Еще вчера Трамп лидировал с перевесом менее 1%, но сегодня, после обработки 99% бюллетеней, Байден обошел Трампа примерно на 1,5 тыс. голосов. В этом штате уже объявили о пересчете.

Долгое время Джорджия считалась оплотом Республиканской партии. Там не голосовали за демократов с 1992 года. Трамп легко одержал победу в этом штате в 2016 году, однако Байден, судя по всему, считал, что может переломить эту тенденцию. Последнюю неделю своей кампании он сосредоточил именно на этом регионе.

Дело в том, что лидерство республиканцев в этом штате ослабевает по мере того, как сокращается число пожилых белых избирателей.

Их заменяют молодые люди, часть из которых переехали в быстрорастущую Атланту из других штатов, отдающие предпочтение демократам. Многие из голосов, присланных по почте, приходили из округов и пригорода Атланты, где Байден пользуется поддержкой.

Джорджия занимает третье место среди штатов страны и по доле, и по численности афроамериканцев — на них и делал ставку бывший вице-президент.

Висконсин

Как и Пенсильвания, Висконсин с 1988 года стабильно голосовал за демократов, пока четыре года назад страну не захлестнула красная волна трампизма. Хиллари Клинтон была настолько уверена в своей поддержке в этом штате, что даже ни разу не посетила его за все время кампании. Джо Байден учел ее ошибки.

Чтобы выиграть здесь снова, Трампу необходимо было хорошо выступить за пределами городов, где избиратели лояльны республиканцам. Байден же во время кампании сосредоточился на крупных городах — Милуоки, Мэдисоне и Грин-Бей.

Висконсин стал первым «звоночком», оповестившим о проблемах для Трампа.

Несмотря на уверенное лидерство здесь в первые часы после закрытия участков, на следующий день штат начал клониться в сторону Джо Байдена, став первым регионом, который в ходе этой кампании перекрасился в синий цвет.

Проблема для Трампа состоит в том, что Висконсин является одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатов.

Даже несмотря на это, разрыв между кандидатами после обработки 99% бюллетеней остался минимальным — 20 тыс. или 0,7% голосов. Но в окончательной победе Байдена здесь уже никто не сомневается. Висконсин принесет демократу еще 10 голосов выборщиков.

Мичиган

Вслед за Висконсином от Трампа «уплыл» и Мичиган. И если поражение в первом могло не сильно беспокоить главу государства, потеря центра американского автомобилестроения резко ослабило шансы президента на переизбрание.

В 2016 году Мичиган был одним из «приобретений» Трампа — на протяжении 28 лет демократы не знали здесь поражений.

Тогда президент обеспечил себе успех за счет поддержки избирателей из рабочего класса и плохих результатов Хиллари Клинтон среди чернокожих избирателей в Детройте. Но, как и в Пенсильвании, успех не был оглушительным. Трамп обошел соперницу всего на 0,2% голосов — самый маленький разрыв 2016 года.

Чтобы вернуть штат под крыло Демократической партии, Джо Байден мобилизовал чернокожий электорат и провел кампанию вместе с бывшим президентом Бараком Обамой не только в Детройте, но и во Флинте — преимущественно афроамериканских городах.

В итоге Детройт показал рекордно высокую для себя явку, что во многом обеспечило успех Байдена.

Глава Белого дома планировал сохранить за собой этот штат. Во время митингов он утверждал, что продвигает торговую политику, которая пошла на пользу автомобильной промышленности Мичигана, и активно критиковал введенный демократом-губернатором штата карантин, заявляя о вине местных властей за рост безработицы.

Однако эффекта это не произвело. После обработки 99% бюллетеней Трамп уступает Байдену существенные 2,7% голосов. Демократу Мичиган подарил 16 выборщиков.

Аризона

С Аризоной связана одна из главных драм этой кампании. В ночь после выборов по СМИ прокатилась новость о решительной победе Джо Байдена в этом штате. Как выяснилось позже, эта информация была ложной. Ее распространила компания Edison Research, по ошибке сообщившая, что Аризона обработала 98% бюллетеней, а не 86%.

На самом деле итоги выборов в этом штате неизвестны до сих пор.

Тем не менее ошибка настолько прочно укоренилась в массовом сознании, что многие СМИ, в том числе российские, до сих пор записывают на счет Джо Байдена 11 выборщиков от этого штата, уверяя, что от окончательной победы на федеральном уровне его отделяет всего один штат.

Среди таких СМИ и лояльный Республиканской партии телеканал Fox News. Как стало известно изданию Vanity Fair, в ночь выборов Трамп позвонил владельцу канала Руперту Мердоку и накричал на него. Глава государства требовал от Мердока, чтобы канал выпустил опровержение, однако тот отказался.

Гнев республиканца можно понять. С 1952 года кандидат от Демократической партии побеждал в этом штате лишь однажды — это был Билл Клинтон, переизбиравшийся в 1996 году.

Джо Байден имеет все шансы повторить этот успех. Он лидирует на протяжении всего периода подсчета и даже после обработки 90% бюллетеней все еще обходит Трампа на 1,4% голосов.

Дело в том, что несмотря на уверенную победу Трампа в этом штате в 2016 году, Аризона больше не является стойким оплотом Республиканской партии.

Стремительный рост численности латиноамериканского населения, возмущенного антииммигрантским законодательством, и жителей пригородов, скептически относящихся к Трампу, вдохновили демократов.

В 2018 году сенатор Кирстен Синема стал первым за три десятилетия демократом, получившим место в сенате США от Аризоны. Демократы также получили пять из девяти мест в конгрессе и в том же году добились успехов в законодательном собрании штата.

И все же Трамп надеется взять Аризону, о чем он постоянно повторяет в своих заявлениях. Шансы на это есть. В конце концов, Аризона — это единственный штат, где по мере подсчета голосов его отставание от Байдена не увеличивается, а сокращается.

Невада

В Неваде, где пока подсчитаны 87% бюллетеней, Байден опережает своего соперника на 20 тыс. голосов или 0,6%.

Штат не имеет четких электоральных предпочтений, периодически отдавая предпочтение то Демократической, то Республиканской партии. Однако с 2008 года он постепенно окрашивается в синий цвет. Губернатор — демократ Стив Сайсолак.

В 2016 году Трампу не удалось перекрасить этот штат. Он проиграл Хиллари Клинтон с отставанием 2,4%.

Последние два десятилетия население Невады стремительно росло в численности, равно как росла и доля латиноамериканцев, чернокожих и американцев азиатского происхождения.

На Западе именно Невада имеет самое быстрорастущее латиноамериканское население. Однако в отличие от латиноамериканцев, проживающих во Флориде, бежавших из стран с социалистическими режимами и потому лояльных Республиканской партии, в Неваде преобладают выходцы из Мексики. На них в своей кампании и делал ставку Байден.

Невада не самый важный штат из оставшихся, поскольку победа здесь дает лишь 6 голосов выборщиков. Однако при определенных сценариях именно здесь может решаться исход всех выборов.

Северная Каролина

На данный момент Северная Каролина — единственный штат, где при минимальном разрыве между кандидатами Трамп продолжает лидировать. Штат голосовал за республиканцев на девяти из последних десяти выборов. Исключение составил 2008 год, когда победил Барак Обама.

В последние годы конкуренция между партиями здесь становится все более острой.

Выборы последних лет в Северной Каролине отражают общеамериканскую тенденцию к большей поляризации, когда города все сильнее склоняются к демократам, а сельские районы — к республиканцам.

Четыре года назад этот штат был одним из колеблющихся и в итоге стал первой важной победой Трампа. Президент намерен закрепить этот успех. Северная Каролина была в числе последних штатов, которые он посетил со своим предвыборным митингом перед выборами.

Победа здесь даст кандидату 15 голосов выборщиков. И несмотря на лидерство Трампа, чаша весов все еще может склониться в пользу Байдена. После обработки 94% бюллетеней он отстает всего на 1,4%.

Аляска

Поскольку Аляска — самый западный штат страны, а сам регион отличается труднодоступностью населенных пунктов, бюллетени здесь все еще продолжают считать и официальная победа кого-либо из кандидатов объявлена не была.

Но на самом деле Аляска в этом списке — единственный штат, от которого ничего не зависит.

Кандидат на высший государственный пост от демократов побеждал здесь лишь однажды, в 1964 году. На выборах 2016 года Трамп обошел свою соперницу Хиллари Клинтон в этом штате почти на 15% голосов.

Ни у кого нет сомнений, что в этот раз Трамп снова с легкостью возьмет этот штат. После обработки 56% бюллетеней президент обходит своего конкурента почти на 30% голосов. Однако с учетом ситуации в других штатах Аляска может быть примечательной тем, что отдаст Трампу последних для него в этой кампании трех выборщиков.