Власти Новосибирской области отчитались об изъятии животных, зараженных пастереллезом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе завершается изъятие животных, больных пастереллезом. Его слова передает РИА Новости.

«Мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза реализуются с хорошим результатом. Новых мест заболевания не выявили. Самое болезненное мероприятие по изъятию зараженных животных завершено в большинстве населенных пунктах», — поделился он.

По словам Травникова, сейчас мероприятия по изъятию животных продолжаются только в селе Козиха Ордынского района.

22 марта глава региона встретился с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу села Козиха.

Травников отметил, что многие жители оформляют документы для получения компенсации.

До этого губернатор сообщал, что 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. По его словам, только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах Новосибирской области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.

