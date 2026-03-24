Кировскую область атаковали снежные блохи

Жители Кирова испугались снежных блох. Однако они не опасны для людей и животных. Об этом рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Так, жители деревни Боровая в Кирове пожаловались на неизвестных насекомых, появившихся на снегу.

«Проведено выездное обследование территории. В ходе контрольного надзорного мероприятия был осмотрен подкарантинный объект — насекомое в стадии имаго в жизнеспособном состоянии. Лабораторная экспертиза показала, что на обследуемой территории выявлен некарантинный объект — глетчерная блоха (лат. Desoria saltans)», — сказали в ведомстве.

Глетчерные блохи, которых еще называют «cнежными» блохами, — это вид ногохвосток. Особенно активны снежные блохи в период оттепели.

Накануне сообщалось, что в Московской области проснулись клещи. С укусом к медикам обратился один человек. Случай зарегистрирован в Сергиевом Посаде. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием, предупредили в минздраве столичного региона. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу, добавили там.

