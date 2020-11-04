«Политическое поражение демократов»: в США считают голоса

Еще не победа, но уже не поражение

Президент США Дональд Трамп уже принимает поздравления с переизбранием на второй срок. Премьер-министр Словении Янез Янша — родины первой леди Меланьи Трамп — разместил соответствующее сообщение в Twitter. Да и сам глава Белого дома заявил о своей победе, отметив, что оспорит в Верховном суде результаты выборов, если подсчет оставшихся голосов отдаст победу Джо Байдену.

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«Наши результаты феноменальные, мы всё выигрываем. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть — Флориду, Огайо, Техас. Мы выигрываем Пенсильванию. Мы выигрываем Мичиган, Висконсин, нам даже не нужны все эти штаты для победы. Мы выиграли Джорджию и Северную Каролину», — сказал Трамп в своем заявлении после окончания голосования.

Джо Байден, в свою очередь, также сохраняет оптимизм, однако не спешит с объявлением победителя. Он отметил, что свое слово должны сказать избиратели, кроме того, предстоит подсчитать бюллетени, присланные по почте.

«Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать. <…> Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов», — пояснил кандидат от демократов.

Американские СМИ поспешили отреагировать на заявление Трампа, уточняя, что говорить о каких бы то ни было результатах еще рано. Кто станет следующим президентом, все еще непонятно.

Действующий президент действительно победил в ключевых штатах — Флориде (29 голосов выборщиков), Огайо (18 голосов), Техасе (38 голосов). Попытки демократов изменить расклад в этих регионах в свою пользу оказались безрезультатными.

Поражение в любом из этих штатов означало бы, что у Трампа нет шансов на переизбрание. Однако окончательно переломить ситуацию в свою пользу главе Белого дома не удалось.

Общая явка на выборах, по предварительным данным, достигла 66,9%. Это один из самых высоких показателей за последние 100 лет. В этом году в США был побит рекорд по явке на досрочном голосовании — более 100 млн человек сделали свой выбор заранее. Почти две трети из них — около 64 млн — проголосовали по почте. И для того, чтобы посчитать все эти голоса, требуется гораздо больше времени, чем обычно.

Где решаются итоги

Тем не менее окончательные результаты известны почти во всех штатах. Согласно им, Джо Байден получает 227 голосов выборщиков, а Дональд Трамп — 213 при необходимых для победы 270.

Выборщики не определены в девяти штатах — они и решат судьбу голосования.

Самые малозначимые из них — Аляска и Мэн. В первом из них голосование закончилось в последнюю очередь, комиссии успели подсчитать лишь около 35% голосов. Однако мало кто сомневается, что все три выборщика от Аляски вновь проголосуют за Дональда Трампа. В Мэне все еще не установлен последний из четырех выборщиков. Голоса остальных троих уже однозначно отошли Байдену.

Еще шесть голосов выборщиков даст Невада. На последних трех президентских выборах там побеждали демократы, однако в этот раз разрыв между кандидатами составляет менее 1%. Джо Байден лидирует, но еще больше 10% голосов остаются необработанными. Итоги станут известны нескоро — местная избирательная комиссия остановила подсчет голосов до 5 ноября, 9:00 по местному времени (20:00 мск).

Еще 88 голосов выборщиков разыгрываются в оставшихся шести штатах: Висконсине (10 голосов), Аризоне (11), Северной Каролине (15), Мичигане и Джорджии (по 16), а также в Пенсильвании (20).

Для Байдена оптимистичнее всего ситуация складывается в Аризоне — штате, где с 1996 года ни разу не побеждал кандидат от демократов. Однако в этом году отрыв в пользу демократа здесь достигает почти 4%. В то же время комиссии штата осталось обработать почти 15% голосов, поэтому местные власти не спешат с объявлением результата. Если Байден победит в Аризоне, то значительно упростит свой путь к президентству.

Северная Каролина и Джорджия, вероятно, отойдут Трампу. В этих штатах республиканец обходит соперника более чем на 1% и на 2% соответственно. Остается обработать около 5% голосов.

Штат, без которого победа Трампа не сможет состояться, — это Пенсильвания. Здесь у президента впечатляющий отрыв в более чем 10% голосов, однако еще более 20% бюллетеней не обработаны. ABC News прогнозируют «синий сдвиг» в Пенсильвании, когда власти приступят к подсчету голосов, отданных по почте.

Настоящая драма разворачивается в Висконсине и Мичигане. В этих штатах подсчет голосов почти завершен, однако назвать победителя не удается — разрыв между кандидатами составляет десятые доли процента.

В обоих штатах долгое время лидировал Трамп, однако со временем Байден взял реванш. Если президент потеряет оба этих штата, о победе на выборах он может забыть.

Как долго ждать?

Задержки в подсчете голосов связаны с разными правилами, которые устанавливают для проведения голосования штаты, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В силу американского федерализма, в силу отличия ситуации по штатам, в каких-то штатах все подсчитано, в других, как в Пенсильвании, пройдет много часов, прежде чем ситуация прояснится. В некоторых штатах законодательство предусматривает, что избирательные участки закрылись — и все. В других штатах избиратели имеют право посылать свои бюллетени по почте вплоть до закрытия избирательных участков. Если они их послали по почте за пять минут до закрытия, понятное дело, что придут они и будут рассмотрены совсем не быстро», — объясняет эксперт.

К досрочному голосованию призывал именно демократический лагерь. Трамп же, напротив, настаивал на том, чтобы его избиратели голосовали в день выборов, заявляя, что почтовое голосование откроет путь к фальсификациям.

Впрочем, и за этими словами стояла предвыборная стратегия кандидатов. Сторонники демократов предпочитают именно досрочный вид голосования, а избиратели республиканцев, как правило, посещают участки лично в день голосования.

Учитывая этот факт, Демпартия будет настаивать, чтобы посчитан был каждый голос, присланный по почте даже после закрытия участков, указывает глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Это, конечно, уловка. Они рассчитывают получить просто большее количество голосов по почте и для этого даже готовы рисковать и затягивать подсчет, только чтобы учесть все бюллетени, которые по почте присланы, даже с опозданием, но не по вине избирателей — там должен штамп стоять [свидетельствующий, что голос был отправлен до окончания выборов].

Почта может не сработать как положено, письмо может с задержкой прийти, но демократы все равно рассчитывают все эти документы посчитать», — говорит эксперт.

В Северной Каролине предусмотрен подсчет голосов до 12 ноября, Пенсильвания продлила сроки подсчета бюллетеней до 8 ноября.

Что дальше?

Трамп назвал «очень странным» то, что за ночь в ключевых штатах под руководством демократов, где он лидировал — в первую очередь в Мичигане и Висконсине — вышел вперед Байден.

«Теперь они (превосходства Трампа по числу голосов — прим. ред.) один за другим начали магическим образом исчезать, как только начался подсчет неожиданно появившихся куч бюллетеней. Очень странно», — написал Трамп в Twitter. Скорее всего, он имел в виду почтовые голоса.

Обратиться в Верховный суд с жалобой на то, что комиссии посчитали голоса, поступившие после закрытия избирательных участков, Трамп не сможет, отмечает Дмитрий Суслов. Президент может указать на возможные фальсификации, но согласно закону, каждый голос, поданный до закрытия участков вечером 3 ноября, должен быть учтен. Так или иначе, если Трамп пойдет на этот шаг, то начнутся длительные судебные разбирательства, которые будут сопровождаться массовыми протестами, считает эксперт.

По мнению Юрия Рогулева, президент может обратиться в Верховный суд, в случае, если, к примеру, в ключевой Пенсильвании отрыв по голосам будет незначительным.

«Но такая ситуация может в целом ряде штатов сложиться — это что, значит, во всех штатах пересчитывать что ли?

Это нереальное дело, тогда эти иски будут бесконечными и они не то что через две недели, они через полгода не узнают своего президента. А как страна тогда будет жить, как власть передавать, как бюджеты передавать? Отменять выборы и назначать другие в Америке не позволяет конституция. Как поступит Верховный суд — это большой вопрос», — рассуждает эксперт.

Пока никто не берется прогнозировать результаты выборов, как, впрочем, и до самого дня голосования. Ясно только одно: ожидания демократов уже не оправдались.

«Данная ситуация показывает очень глубокий раскол в американском обществе и то, что американское общество действительно поделено пополам. Эти выборы, вне зависимости от того, кто в итоге победит, показывают очень болезненное моральное и политическое поражение демократов, потому что вся их кампания строилась на том, что общество сплотится против Трампа, а этого не произошло. За Трампа выступает примерно половина американского населения, Трамп набрал больше голосов американских избирателей, чем в 2016 году, и мы видим, что по национальному голосованию он идет практически нос в нос с Байденом. Вот это катастрофа для демократов, потому что это говорит о том, что Трамп — это ни в коем случае не недоразумение и что за ним стоит половина страны», — резюмирует Дмитрий Суслов.