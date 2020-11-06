Встретимся в суде: как Трамп не даст демократам «украсть выборы»

Президент США Дональд Трамп объявил, что исход выборов главы государства должен решить Верховный суд, поскольку было учтено слишком много «незаконно поданных голосов». По его словам, речь идет о голосовании по почте, которое не могли контролировать наблюдатели.

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«Я с легкостью выигрываю президентские выборы США, (если учитывать) легально поданные голоса. Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования), должны считаться незаконными голосами», — написал Трамп в Twitter.

По сути, президент повторил свой главный тезис — почтовое голосования по большей части было несправедливым. Выступая на пресс-конференции в Белом доме Трамп в ночь на 6 ноября он также сосредоточился на этом вопросе. С точки зрения действующего главы государства, демократы могут попытаться «украсть выборы», считая голоса, которые были поданы слишком поздно.

«Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <...> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — отметил американский лидер.

За предполагаемым вмешательством стоит Демократическая партия, уверен Трамп. Он считает, что еще одна уловка, использованная его противниками на выборах, — это «мошеннические опросы», которые должны были отвадить республиканцев от голосования.

«Опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп. Эти действительно поддельные опросы — я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами — были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена», — указал президент США.

По его словам, он не позволит «коррупцией» похитить его победу на выборах и собирается защитить неприкосновенность голосования. Трамп также вновь напомнил, что изначально выражал тревогу по поводу голосования по почте.

«Я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой <…> Надеюсь, вскоре это (ситуация вокруг итогов выборов) прояснится. Может быть, вскоре. Надеюсь, что вскоре. Тем не менее это, вероятно, пройдет через процесс, юридический процесс», — резюмировал глава государства.

Битва за голоса

Ситуация вокруг итогов президентских выборов в США находится в подвешенном состоянии уже третий день. Основная причина этого — большая популярность досрочного голосования на фоне пандемии коронавируса. По предварительным оценкам, до выборов свой голос отдали около 100 млн американцев, что абсолютный рекорд для подобного метода голосования.

Штаты по-разному подходят к обработке таких бюллетеней. К примеру, Флорида начала подсчет голосов заранее, когда Пенсильвания и Аризона приступили к обработке досрочных голосов непосредственно в день выборов. Это затягивает сам процесс определения результата, но дополнительные проблемы создает то, что в ряде американских регионов такие бюллетени принимаются вплоть до 12 ноября — главное, чтобы на них был почтовый штемпель с датой не позднее 3 ноября.

Проблема Трампа заключается в том, что большая часть голосов по почте, судя по предварительным результатам, была подана за его соперника Джо Байдена.

Ведущие СМИ США изначально прогнозировали такое развитие событий. Президент продолжительное время критиковал этот метод голосования, активно призывая своих сторонников им не пользоваться. Поэтому, как отмечают наблюдатели, ничего удивительного в усилении позиций Байдена за счет почтовых голосов нет.

Чем больше обрабатывается таких бюллетеней, тем дальше Трамп оказывается от кресла главы Белого дома. Для победы в президентской гонке кандидатам необходимо заручиться поддержкой 270 голосов выборщиков. Пока этого не удалось добиться ни Трампу, ни Байдену.

Сейчас республиканец гарантированно получает 214 голосов выборщиков, демократ — 253. Исход гонки решат «колеблющиеся» штаты. К ним относятся Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Невада, Висконсин, Мичиган и Аризона. Суммарно тут разыгрывается 94 голоса выборщиков, однако Мичиган и Висконсин ряд СМИ уже приписали Байдену — поэтому на кону остается всего 68 голосов.

Байдену для победы достаточно одной Пенсильвании или двух любых других штатов. Трампу же нужна победа в четырех штатах из пяти, и обязательно — в Джорджии и Пенсильвании.

Подсчет голосов до сих пор не завершен, кампания Трампа активно пытается остановить обработку бюллетеней, в особенности в тех штатах, где глава государства все еще лидирует. В частности, в Пенсильвании удалось приостановить подсчет на незначительный срок с помощью решения суда, однако Верховный суд штата позже постановил возобновить обработку бюллетеней.

Кроме того, юристы главы государства собираются требовать пересчета голосов в тех штатах, где он одерживал вверх до начала обработки почтовых голосов, в первую очередь речь идет о Висконсине и Мичигане. В обоих регионах Байден продолжительное время проигрывал Трампу, а затем резко перегнал президента — сам американский лидер эту ситуацию назвал «очень странной».

Пересчету быть?

Как пишет NBC News, пересчет голосов вряд ли может существенно повлиять на итоги выборов. За последние 50 лет лишь несколько пересчетов на участках привели к смене лидера голосования в конкретном регионе США.

К примеру, в том же Висконсине на прошлых выборах был пересчет голосов по инициативе демократов, где Трамп победил своего тогдашнего оппонента в лице экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Разрыв между кандидатами составлял более 20 тыс. Пересчет бюллетеней не привел к тому исходу, на который рассчитывали демократы. Напротив, Трамп получил еще 131 голос.

В каждом штате действуют разные требования для запуска процедуры пересчета голосов.

В частности, в том же Мичигане запуск повторной обработки бюллетеней возможен лишь в том случае, если разрыв между кандидатами составляет меньше 2 тыс. голосов, или же если было доказано мошенничество при подсчете.

В Аризоне пересчет санкционируют местные власти, а не по запросу любого кандидата. В Северной Каролине, Неваде и Джорджии эта процедура не обязательна, хотя каждый претендент имеет право ее потребовать. Что же касается Пенсильвании, то тут есть как обязательный пересчет при минимальном разрыве, так и возможность для запроса со стороны кандидатов.

На президентском фронте самый известный пересчет голосов произошел во Флориде во время выборов 2000 года. Республиканец Джордж Буш-младший опередил демократа Эла Гора менее чем на 2000 голосов, из-за чего Демпартия санкционировала запуск процедуры пересчета голосов в штате. Подсчет затянулся почти до середины декабря, конец этому процессу положил Верховный суд США, когда Буш-младший лидировал с 537 голосами — в итоге именно он стал новым главой Белого дома.

Хотя демократ Гор ничего не смог добиться с помощью пересчета голосов, исключать возможное повторение такой попытки в рамках текущих выборов нельзя.

До начала выборов Трампу удалось сместить баланс судей ВС за счет назначения кандидата-консерватора Эми Кони Барретт. В настоящее время из 9 членов Верховного суда шестеро считаются консерваторами и только 3 — либералами, что отчасти играет в пользу действующего главы государства.

Однако все же при пересчете голосов во Флориде 20 лет назад речь шла о разнице в несколько тысяч голосов. У Трампа с Байденом же ситуация несколько иная, в том же Мичигане американский лидер отстает на внушительные 130 тыс. голосов.

Кроме того, учитывая, что тогда пересчет голосов лишь в одном штате не удалось завершить до конца декабря, сейчас можно только гадать сколько этот процесс займет при увеличении количества регионов как минимум до двух. Как писало издание Politico, при самом негативном сценарии имя нового президента США станет известно лишь к 2021 году.