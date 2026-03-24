Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Китае родители отправили дочери посылку с целой коровой

Shutterstock

В Китае родители отправили дочери посылку с целой коровой, пишет South China Morning Post.

По словам дочери, груз отправили из региона Внутренняя Монголия. Отец купил корову на местных пастбищах, забил ее и отправил дочери, чтобы поддержать ее во время болезни.

Женщина призналась, что была удивлена масштабом доставки — посылка оказалась больше ее холодильника. Она также отметила, что качественную говядину из родного региона сложно найти в Пекине.

Причиной такого жеста стало сообщение дочери родителям о плохом самочувствии. Позже стало известно, что она борется с раком груди. Практически одновременно с доставкой в Пекин приехала и ее мать, чтобы ухаживать за дочерью.

Женщина рассказала, что рядом с матерью чувствует себя как ребенок. Родительница готовит для нее домашние блюда, включая говяжьи пироги из привезенного мяса.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!