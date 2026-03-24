В Китае родители отправили дочери посылку с целой коровой, пишет South China Morning Post.

По словам дочери, груз отправили из региона Внутренняя Монголия. Отец купил корову на местных пастбищах, забил ее и отправил дочери, чтобы поддержать ее во время болезни.

Женщина призналась, что была удивлена масштабом доставки — посылка оказалась больше ее холодильника. Она также отметила, что качественную говядину из родного региона сложно найти в Пекине.

Причиной такого жеста стало сообщение дочери родителям о плохом самочувствии. Позже стало известно, что она борется с раком груди. Практически одновременно с доставкой в Пекин приехала и ее мать, чтобы ухаживать за дочерью.

Женщина рассказала, что рядом с матерью чувствует себя как ребенок. Родительница готовит для нее домашние блюда, включая говяжьи пироги из привезенного мяса.

