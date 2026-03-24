Раскрыты страшные последствия вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в войну с Ираном

Аналитик Леонков: вступление стран Залива в войну с Ираном обрушит их экономику
Возможное вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в войну против Ирана на сторону США и Израиля обрушит экономику стран Персидского залива, поскольку Тегеран может ударить по опреснительным заводам региона. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что страны Персидского залива энергозависимы в сфере опреснения воды, поэтому потенциальное вступление ОАЭ и Саудовской Аравии в войну на стороне США чревато ударами Ирана именно по этой сфере экономики государств.

«У Ирана ракеты не заканчиваются. Удары по опреснительным заводам могут не просто обрушить экономику этих стран, а поставить их на грань существования. Никакие военные силы восстановить этот паритет, этот баланс не смогут, и в Саудовской Аравии, и в других странах залива это хорошо понимают», — сказал Леонков.

Поэтому страны Персидского залива вступать в войну против Ирана не собираются, понимая последствия этого шага.

24 марта газета The Wall Street Journal написала о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ готовы вступить в войну против Ирана.

