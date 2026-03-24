Загитова сдала государственный экзамен в университете на отлично

Чемпионка Олимпийских игр — 2018 фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале сообщила, что сдала государственный экзамен в университете на оценку «отлично».

«Урааааа! Государственный экзамен сдан на отлично — еще один важный этап позади», — написала Загитова под фото, на котором запечатлена в стенах вуза. На зеркале заметно название университета — ГЦОЛИФК.

Летом 2024 года Загитова окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

