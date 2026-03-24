ВС России в 2026 году подготовят более 70 тыс. специалистов для войск БПЛА

Максим Блинов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году. Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

«На данный момент у нас очень большое количество специалистов, мы и в этом году планируем более 70 тыс. подготовить в интересах наших войск беспилотных систем», — сказал он.

20 января Минобороны сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС).

Отмечается, что желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года. Новобранцы пройдут обучение управлению дронами, а также получат выплаты за уничтожение воздушных целей. После завершения контракта предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет продолжить службу.

Кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и пригодности к службе.

Ранее любителям видеоигр предложили вступать в беспилотные войска.

 
