Глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза

Благодаря ранней диагностике и индивидуальному подбору терапии туберкулез в России утратил статус эпидемической угрозы. Об этом накануне Всемирного дня борьбы с заболеванием заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, весь комплекс мер — от выявления до лечения — доступен гражданам России бесплатно, а в результате в стране ежегодно обновляются исторические минимумы эпидемиологических показателей.

Если в 2021 году Россия была исключена из списка стран с высоким бременем туберкулеза, то в 2025-м первичная заболеваемость составила 23,9 случая на 100 тысяч населения. Эти цифры, отметил Мурашко, еще десять лет назад казались труднодостижимыми.

«В сочетании с ранним выявлением и персонализированной терапией это позволяет не только контролировать распространение инфекции, но и уверенно говорить о том, что туберкулез в России перестал быть эпидемической проблемой», — заявил Мурашко.

Он отметил, что ответственное отношение граждан к плановым обследованиям — это вклад не только в личное здоровье, но и в коллективную безопасность.

Ключевым фактором успеха, по словам министра, стало внедрение современных диагностических решений, включая признанный на международном уровне отечественный тест «Диаскинтест» для детского скрининга.

Вакцинация по-прежнему защищает детей от тяжелых форм заболевания, а регулярные профосмотры и диспансеризация позволяют выявлять инфекцию на доклинической стадии, предотвращая распространение возбудителя — палочки Коха, подытожил Мурашко.

Сейчас российские ученые занимаются созданием вируса, который будет бороться с туберкулезом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-фтизиатр, ассистент кафедры фтизиатрии Пироговского Университета Анна Абрамченко.

Ранее российский ученый назвал три причины, мешающие победить туберкулез.