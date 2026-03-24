Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза

Мурашко: туберкулез перестал быть эпидемической угрозой в России
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Благодаря ранней диагностике и индивидуальному подбору терапии туберкулез в России утратил статус эпидемической угрозы. Об этом накануне Всемирного дня борьбы с заболеванием заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, весь комплекс мер — от выявления до лечения — доступен гражданам России бесплатно, а в результате в стране ежегодно обновляются исторические минимумы эпидемиологических показателей.

Если в 2021 году Россия была исключена из списка стран с высоким бременем туберкулеза, то в 2025-м первичная заболеваемость составила 23,9 случая на 100 тысяч населения. Эти цифры, отметил Мурашко, еще десять лет назад казались труднодостижимыми.

«В сочетании с ранним выявлением и персонализированной терапией это позволяет не только контролировать распространение инфекции, но и уверенно говорить о том, что туберкулез в России перестал быть эпидемической проблемой», — заявил Мурашко.

Он отметил, что ответственное отношение граждан к плановым обследованиям — это вклад не только в личное здоровье, но и в коллективную безопасность.

Ключевым фактором успеха, по словам министра, стало внедрение современных диагностических решений, включая признанный на международном уровне отечественный тест «Диаскинтест» для детского скрининга.

Вакцинация по-прежнему защищает детей от тяжелых форм заболевания, а регулярные профосмотры и диспансеризация позволяют выявлять инфекцию на доклинической стадии, предотвращая распространение возбудителя — палочки Коха, подытожил Мурашко.

Сейчас российские ученые занимаются созданием вируса, который будет бороться с туберкулезом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-фтизиатр, ассистент кафедры фтизиатрии Пироговского Университета Анна Абрамченко.

Ранее российский ученый назвал три причины, мешающие победить туберкулез.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
