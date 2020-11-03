Затишье перед бурей: Америка ждет погромов после выборов

Стартующие 3 ноября выборы президента США серьезно встревожили местных предпринимателей и других горожан: в Нью-Йорке все больше витрин магазинов заколачивают листами фанеры, чтобы сдержать людей, которые могут выйти на улицы с акциями протеста после завершения голосования, передает РИА «Новости».

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Закрывают витрины дорогих бутиков на 5-й и 7-й авеню. Огорожена железным забором территория вокруг небоскреба Trump Tower, вход в башню охраняют полицейские с пистолетами-пулеметами и в защитных шлемах.

На ряде нью-йоркских улиц перекрыто автомобильное движение.

В калифорнийских Лос-Анджелесе и Сан-Франциско местные власти разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций на фоне голосования.

В Чикаго (штат Иллинойс) мэр города Лори Лайтфут заявила, что полиция будет дежурить возле делового района в центре мегаполиса. В Вашингтоне (округ Колумбия) студенты университетов и колледжей получали рекомендации запастись продуктами и медикаментами на ближайшие несколько дней.

Министерство внутренней безопасности США активно готовится к возможным беспорядкам, которые могут охватить страну до или после всеобщих выборов 3 ноября. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы МВБ Кен Кучинелли.

Магазины в США в течение всего лета подвергались нападению так называемых «лутеров» — мародеров, использовавших для краж массовые протесты и беспорядки. Акции протеста начались в Штатах под лозунгом Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение».

Усиленно готовятся к подавлению беспорядков, в первую очередь, два департамента МВБ: служба таможенного и пограничного контроля и служба иммиграционного и таможенного контроля. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил на пресс-конференции, что не исключает возможных общественных беспорядков в мегаполисе. Один из нью-йоркских полицейских начальников Терри Монахан заявил, что с 26 октября полиция города мобилизует дополнительно сотни сотрудников — для предотвращения инцидентов в канун выборов.

Небольшие инциденты между сторонниками Трампа и Байдена уже происходили в стране до выборов. В частности, несколько дней назад несколько пикапов сторонников действущего главы Белого дома в штате Техас окружили автобус штаба Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части. Об этом заявили в штабе кандидата-демократа 1 ноября. ФБР уже приступило к расследованию инцидента.

Ни самого Байдена, ни кандидата в вице-президенты Камалы Харис в этот момент в автобусе не находилось. К слову, сам Трамп в своем Twitter опубликовал видеоролик, на котором показан автобус кампании Байдена в окружении пикапов с флагами сторонников Трампа. Президент сопроводил ролик словами «Я люблю Техас!» Момент инцидента на кадрах не запечатлен.

Ранее Трамп призвал американцев не бояться вспышки протестов, если его переизберут на второй срок. Закон и порядок в Америке будут обеспечены, заверил американский лидер.

В июле глава Белого дома подверг критике журналистов, которые, с его слов, необъективно освещали охватившие США массовые беспорядки и погромы.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле, это больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

В Портленде и Сиэтле на северо-западе страны несколько недель продолжались беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали более 50 полицейских, один человек в ходе портлендских акций протеста был ранен ножом.

Разговоры о возможных протестах в США актуализированы также и тем, что в стране до сих пор не завершены вспышки насилия, вызванные протестным движением Black Lives Matter (англ. — жизни чернокожих важны). Беспорядки охватили многие города Соединенных Штатов в мае и частично продолжаются до сих пор.

Впрочем, президентство Трампа также начиналось с протестов. После объявления результатов выборов, согласно которым действующий глава заручился поддержкой 290 голосов выборщиков, в разных городах прошли акции под лозунгом #NotMyPresident (англ. #НеМойПрезидент). 9 ноября в ноябре на улицы Нью-Йорка вышло несколько тысяч человек. Также массовые акции прошли в Вашингтоне, Окленде, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде. Среди прочего, участники демонстраций требовали от выборщиков игнорировать результаты выборов в их штатах и голосовать за Хиллари Клинтон. Волнения успокоились лишь ближе к середине декабря 2016 года.