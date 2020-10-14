«Мы вернулись»: Россию избрали в СПЧ ООН

Российская Федерация была избрана в Совет по правам человека ООН после четырех лет отсутствия в составе структуры. Об этом в своем Twitter сообщает постпредство РФ при Отделении ООН в Женеве.

«Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе», — заявили дипломаты.

Голосование прошло по 15 вакантным местам, всего в СПЧ ООН 47 кресел. Вместе с Россией в Совет были избраны Великобритания, Франция, КНР, Украина, Узбекистан, Мексика, Куба, Боливия, Кот-д'Ивуар, Габон, Пакистан, Непал, Сенегал и Малави. Новые избранные члены СПЧ начнут работать с 2021 года.

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Избрание России, Китая и Кубы в Совет возмутило Соединенные Штаты Америки. По словам госсекретаря США Майка Помпео, факт избрания этих стран «с ужасными показателями в области прав человека» подтверждает правильность выхода Вашингтона из СПЧ ООН в 2018 году.

«США [решили] использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека», — говорится в заявлении главы американской дипломатии.

РФ выбыла из СПЧ в октябре 2016 года, уступив на голосовании Венгрии и Хорватии. Совет по правам человека ООН был создан в 2006 году, сменив Комиссию по правам человека. Страна-кандидат должна получить по меньшей мере 97 голосов — большинство стран-членов Всемирной Организации должны поддержать кандидатуру (всего в ООН входят 193 государства).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее обвинил США в том, что современные мировые институты потеряли смысл и утратили дееспособность из-за политики Вашингтона. В качестве примера глава ведомства привел решение США о выходе из Договора о противоракетной обороне, а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора об открытом небе (ДОН).

Кроме того, министр напомнил о выходе США из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Российская Федерация раскритиковала СПЧ ООН — МИД страны заявил, что Совет не имеет права оценивать избирательные процессы в странах-членах всемирной организации, поэтому резолюция СПЧ по ситуации в Белоруссии не имеет юридической силы.

«Западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делегитимизации власти в отдельно взятой стране», — считает российский МИД. Резолюция же, отмечается в заявлении, является «юридически ничтожной» и была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 18 сентября в Женеве состоялись срочные дебаты по ситуации в Белоруссии, проект резолюции был принят по их завершении. «23 проголосовали за, двое высказались против, 22 воздержались. Таким образом, резолюция принята», — заявила председатель Совета ООН по правам человека Элизабет Фисслбергер.

СПЧ ООН также призвал белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение прав человека.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали о жестоких избиениях и унижениях задержанных в следственных изоляторах. МВД РБ заявляло о тысячах задержанных белорусов. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Постпред Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на срочных дебатах по ситуации в республике опроверг информацию, что на протестах пропали люди и применялось насилие.

Кроме того, Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили, что Совет ООН по правам человека нарушает свои правила, организовав срочные дебаты по ситуации в Белоруссии.