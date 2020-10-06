Солидарность с Польшей: ЕС отзывает часть послов из Белоруссии

Ряд стран Европейского союза решили отозвать своих послов из Белоруссии «для консультаций». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в своем Twitter.

«В согласии с Европейской службой внешних дел и странами–членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — заявил он.

Рау также выразил благодарность ЕС за солидарность с Польшей и Литвой. Вильнюс ранее принял решение отозвать своего посла из Минска.

Реклама

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что польскому и литовскому внешнеполитическим ведомствам было «предложено» сократить число своих дипломатов в белорусских миссиях. Это предложение является обязательным к выполнению, добавил Глаз, и если Варшава и Вильнюс откажутся, то Минск прибегнет к дипломатическому воздействию.

2 октября около 40 официальных лиц Белоруссии, по мнению Брюсселя, несущих ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, включены в санкционный список Евросоюза. «Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что <…> письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом, добавил Мишель, президент Белоруссии Александр Лукашенко под санкции не попал. Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что включение главы РБ означало бы отказ от диалога, а Евросоюз намерен с Минском разговаривать.

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — добавил Макрон. Если же вовлечь Лукашенко в процесс диалога не получится, то он может быть включен в санкционный список ЕС.

Санкции были анонсированы Брюсселем еще 14 августа на экстренной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. При этом почти полтора месяца введение ограничительных мер блокировал Кипр: он требовал от ЕС ввести жесткие санкции против Турции за геологические изыскания на спорном шельфе в Средиземноморье — Анкара ищет там газ, конфликтуя с Никосией и Афинами. Тем не менее, согласившись на санкции против белорусских чиновников и силовиков, кипрские власти добились только «последнего предупреждения» в адрес Турции от лидеров ЕС.

22 сентября Эммануэль Макрон заявил на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, что кризис в Белоруссии может привести к «новому разлому на континенте». Президент Франции подчеркнул, что необходимо избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в бывшей советской республике.

После введения санкций в отношении белорусских чиновников Минск ответил контрсанкциями в отношении ряда должностных лиц Евросоюза, Великобритании и Канады. Ограничения вводятся против «наиболее предвзятых и ангажированных» в отношении Белоруссии представителей евроинститутов, заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Он отметил, что белорусские власти приняли решение не публиковать список лиц на данном этапе, однако добавил, что он «во многом симметричен».

Россия расценивает новые санкции ЕС в отношении Белоруссии как вмешательство во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска жестко разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях и издевательствах силовиков над задержанными. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются почти два месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».