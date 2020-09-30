«Путь разочарований»: Макрон призывает ЕС преодолеть зависимость от США

Президент Франции Эммануэль Макрон снова и снова возвращается к своей идее военной независимости Европы. На этот раз французский лидер призвал к этому во время беседы со студентами университета в Вильнюсе.

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«Мы, и некоторые страны больше других, отказались от нашей стратегической независимости, слишком сильно полагаясь на американские системы вооружений, — сказал Макрон. — Мы не можем согласиться жить в биполярном мире, состоящем из США и Китая».

Иными словами, президент Франции призвал Европу положить конец своей зависимости от американских систем вооружений и сделать шаг навстречу к тому, чтобы Европа взяла под контроль свою судьбу.

Такими заявлениями французский лидер уже никого не удивляет. Еще в 2018 году Макрон предлагал создать сводные европейские силы для чрезвычайного вмешательства в кризисные ситуации. Причем, высказывая свои идеи, президент ссылался на неуверенность приверженности Североатлантическому альянсу со стороны США.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — сказал Макрон в ноябре прошлого года в интервью The Economist.

По мере того как Дональд Трамп объявлял об одном за другим выходе из договоров в сфере безопасности (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу), неуверенность в Европе росла. И амбициозный французский политик решил взять на себя роль реформатора и автора идеи военной самостоятельности Европы.

«За этим стоит стратегическое недоверие к США, за этим стоит понимание, что даже если победит [кандидат на пост президента США от демократов Джо] Байден, трансатлантические отношения в полном объеме не реставрируются, и американские интересы в Европе не всегда совпадают с европейскими интересами в Европе, не говоря уже о других регионах мира.

Макрон также продолжает позиционировать себя как политический лидер Европы, пользуясь временной политической слабостью Германии в связи с предстоящим уходом Ангелы Меркель», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Вообще место и время для новых заявлений об оборонной независимости Европы выбрано не случайно. Продвигая свою позицию в Прибалтике, Макрон, по сути, работает на ту часть европейской аудитории, переубедить которую сложнее всего — это страны Балтии и Восточной Европы. Там идеи французского лидера не прижились и вряд ли приживутся в ближайшее время — эти члены Евросоюза не разделяют беспокойство приверженности НАТО со стороны США.

Гораздо больше Восточная Европа обеспокоена отношениями с Россией. Между тем, Эммануэль Макрон продвигает не только идею военной независимости Евросоюза, но и позицию продвижения диалога с Москвой.

С заботой о Европе

«Соглашения о разоружении заключались между США и Россией, мы даже не были их участниками, а в последние 15 лет эти соглашения были разорваны. Мы более не защищены. Это касается, в частности, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого вышли Соединенные Штаты. А что взамен? Ничего», — сказал президент Франции 30 сентября в ходе пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Макрон отметил, что «это произошло потому, что европейцы не построили сами диалог с Россией по вопросам разоружения, касающихся Европы» и, тем самым, допустили ошибку.

«Мы никогда не решим вопросы разоружения и защиты европейской территории без их обсуждения с Россией», — подчеркну Макрон.

И в ходе встреч с руководством Латвии и Литвы французский лидер продолжил отстаивать свою политику взаимодействия с Россией.

«Мы заботимся о вашем районе, а также о вашей истории, и именно в этом духе взаимопонимания, прозрачности и защиты вашей безопасности мы хотели внести свой вклад в возобновление стратегического диалога с Россией, — сказал Макрон в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. — Этот диалог не отрицает ни одной части нашей европейской истории, но хочет взглянуть в лицо нашей истории и нашей географии».

Французский лидер прекрасно понимает, почему Прибалтика и Восточная Европа не спешат сепарироваться от НАТО и, пытаясь склонить партнеров по содружеству на свою сторону, расставляет акценты так, чтобы сгладить главные их опасения. А в первую очередь, эти страны волнует влияние России.

«Они не верят, что Европа, в случае чего, будет способна их защитить. И США, во-первых, ими рассматриваются как абсолютная защита от России, от непопадания когда бы то ни было в перспективе снова в российскую сферу влияния, а, во-вторых, как такой таран-тяжеловес, который помогает восточно-европейцам ослаблять Россию, оттягивать от России такие страны как Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, и бороться с Россией на постсоветском пространстве», — отмечает Дмитрий Суслов.

Не выходя за рамки вежливости и почтительности, лидеры стран Балтии уже ясно дали понять, что диалог с Москвой, по их мнению, стоит того, только если они увидят конкретные результаты.

«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием и запугивать друг друга, — заявил президент Литвы Гитанас Науседа. — Однако мы должны ясно осознать, что избираем путь, на котором может быть много разочарований».

Макрон приглашает Москву в европейскую семью

Когда Эммануэль Макрон начал двигаться в сторону диалога с Россией, многих европейских политиков это встревожило. В августе прошлого года французский лидер принимал в своей резиденции президента России Владимира Путина. Он заявлял, что «Москва имеет полное право на место в европейской семье», призывал пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и Евросоюзом и цитировал Достоевского.

И свое мнение политик не изменил. Посещая с визитами Латвию и Литву, так же, как и Польшу в феврале этого года, Макрон, в частности, предпринимает попытки объяснить свой подход и успокоить наиболее критически настроенную к России часть Евросоюза.

Именно поэтому, говоря о стратегическом диалоге с Москвой, французский лидер начинает со слов о том, что он не забудет о защите безопасности этих стран. В Литве Эммануэль Макрон также посетил 300 французских солдат, дислоцированных в стране.

«Здесь, на границах Европы, важна наша безопасность», — сказал он своим войскам.

Не забывает французских лидер и о другом аспекте, не позволяющим странам Восточной Европы спокойно отнестись к его идеям — их преданности НАТО. Макрон настаивает, что единственный способ существования Европы — это построение нового пути, при котором она не будет уклоняться от самостоятельной защиты своих интересов. По задумке президента, неотъемлемая часть реализации этого плана — наращивание оборонного потенциала Европы. При этом Макрон уверяет своих партнеров, что при развитии такого сценария, европейская самостоятельность станет дополнением к НАТО.

«Макрон и говорит о том, что это не обязательно приведет к ослаблению НАТО, делая реверанс в сторону восточно-европейцев, понимая их озабоченность, понимая, что они хотят усиливать американское присутствие в Европе и американскую роль в Европе, а не ослаблять ее. Они привержены НАТО как абсолютной защите от гипотетической российской экспансивной политики.

Но восточно-европейцы на это не пойдут, они, в принципе, блокируют любой шаг в сторону независимости Европы и в сторону конструктивного подхода в отношении России»,

— считает Дмитрий Суслов.

Действительно, пока Макрон пропагандирует идею военной независимости Европы, Польша надеется на увеличение американского контингента на территории своей страны. Пока Трамп ссорится с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном из-за НАТО, польское руководство обращается к нему с просьбами усилить военное присутствие США у себя.

«Не скрою, что я обратился к президенту, чтобы он из Европы американские силы не выводил. Американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны — гарантия безопасности. Когда кто-то спрашивает меня, готова ли Польша принять больше американских солдат, я отвечаю, что готова», — говорил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом в июне, когда стало известно о решении главы Белого дома сократить количество солдат в Германии из-за недостаточных, по его мнению, взносов Берлина в бюджет альянса.

Не все готовы

Впрочем, пока Эммануэль Макрон ограничивается лишь заявлениями о том, как важно, чтобы Европа взяла будущее в свои руки. В последние годы Еврокомиссии удалось начать работу над созданием Европейского оборонного фонда для развития сотрудничества в области исследований и разработок военных технологий и оборудования.

Но эти планы потерпели неудачу, когда лидеры ЕС, включая Макрона, в июле подписали соглашение о финансировании этого проекта, предполагающее выделение гораздо меньших средств, чем изначально запрашивала Еврокомиссия. Вместо 11,4 млрд евро фонд получит 7 млрд евро. Более того, было принято решение сократить выделение средств на военную мобильность — вместо 5,7 млрд евро ЕС согласовал 1,5 млрд евро.

Как отмечает Дмитрий Суслов, гипотетически идея сосуществования европейской самостоятельности и НАТО вполне возможна. Однако на практике реализовать задумку Макрона будет крайне сложно, что и демонстрирует поведение членов Восточной Европы и Прибалтики, а также неготовность ЕС выделять достаточное количество средств в военной сфере.

«Во-первых, это будет требовать существенного углубления европейских стран в области безопасности, это будет требовать повышения оборонных расходов европейских стран, и это будет требовать создания возможности проведения широкомасштабных военных операций независимо от США, что, безусловно, приведет к ослаблению политической зависимости от США, от НАТО. Ни восточно-европейские страны, ни США этого не допустят в обозримой перспективе. Сама идея, что сильный европейский компонент должен дополнять НАТО — не нова. Это обсуждалось еще с начала 2000 годов, но это пока ни к чему не привело из-за нежелания европейцев тратиться на оборону, из-за нежелания более глубоко интегрироваться в оборонных расходах и из-за противодействия целого ряда стран, в том числе, США», — резюмирует эксперт.