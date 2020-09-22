Белый дом велел: в Киеве назвали причины потери Крыма

Крым «отдала» России в 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы на фоне бездействия украинских властей, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

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По его словам, Петр Порошенко и Арсений Яценюк, являвшиеся на тот момент народным депутатом и председателем правительства Украины соответственно, хотели отправить в Крым «вооруженных националистов».

Однако Белый дом велел не делать этого, и Киев выполнил требование американской стороны, сообщил Жвания, передает РИА «Новости».

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — рассказал бывший украинский парламентарий.

Основным же виновником того, что Крым захотел войти в состав России, является Александр Турчинов, на тот момент исполняющий обязанности президента Украины.

«Он дал ВСУ команду «не дергаться», — вспоминает Жвания.

Он также заметил, что вся политика украинских властей в отношении жителей полуострова была деструктивной, Яценюк и Порошенко еще тогда намеревались запретить в регионе русский язык.

Кроме того, Киев отключил полуостров от электричества и водоснабжения. В итоге Крым почти единодушно презирал украинские власти, пояснил Жвания.

Однако Государственное бюро расследований Украины рассказало об иных причинах того, почему Крым вошел в состав России.

Об этом ведомство сообщило в рамках следствия по уголовному делу бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Заманы, бывших президента Владимира Януковича и министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

Их подозревают в государственной измене — подрыве обороноспособности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, который, по версии следствия, начался в 2012 году.

Украинские правоохранители указали, что Крым был потерян вследствие преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем противовоздушной обороны Крыма и нивелирования стратегических оборонных документов.

Пятой и последней причиной ГБР указывает отсутствие должной реакции руководства страны на «внешние угрозы», которые Киев приписывает России.

«Несмотря на многочисленные сообщения разведки, свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности», — пояснило украинское следствие.

Член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков считает, что винить в потере Крыма украинские власти могут только себя.

«В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда», — пояснил сенатор.

Стоит отметить, что для Москвы вопрос принадлежности Крыма закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал президент Украины Владимир Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и присоединение к России.

В том же месяце Обама подписал три указа о введении персональных санкции против ряда представителей российской элиты. В списке значится политическое и военное руководство, а также российский бизнес. Также акт №13662 позволил США вводить санкции против юридических лиц.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685.

Согласно этому документу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.

Впрочем, в ближайшем будущем Украина может потерять еще восемь областей, которые отойдут «соседям в Востока и Запада», считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он детализировал, что имеет в виду Европу и Россию.

Политик указал, что принятые в 2014 году реформы разрушили правоохранительную и другие системы. По его словам, если на Украине начнутся волнения, то полиция не сможет противостоять гражданскому населению.

Мураев уверен, что в таком случае другие государства захотят воспользоваться ситуацией и займут территории, которые считают «исконно своими». Он отметил, что в зоне риска находятся восемь областей, не указав, какие именно.