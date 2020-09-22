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Белый дом велел: в Киеве назвали причины потери Крыма

На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма России

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Украинские власти «отдали» Крым России в 2014 году, а администрация тогдашнего президента США Барака Обамы этому поспособствовала, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания. По его словам, Киев не стал отправлять на полуостров «вооруженных националистов» после соответствующего запрета из Белого дома. Кроме того, на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов дал ВСУ команду «не дергаться».

Крым «отдала» России в 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы на фоне бездействия украинских властей, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

По его словам, Петр Порошенко и Арсений Яценюк, являвшиеся на тот момент народным депутатом и председателем правительства Украины соответственно, хотели отправить в Крым «вооруженных националистов».

Однако Белый дом велел не делать этого, и Киев выполнил требование американской стороны, сообщил Жвания, передает РИА «Новости».

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — рассказал бывший украинский парламентарий.

Основным же виновником того, что Крым захотел войти в состав России, является Александр Турчинов, на тот момент исполняющий обязанности президента Украины.

«Он дал ВСУ команду «не дергаться», — вспоминает Жвания.

Он также заметил, что вся политика украинских властей в отношении жителей полуострова была деструктивной, Яценюк и Порошенко еще тогда намеревались запретить в регионе русский язык.

Кроме того, Киев отключил полуостров от электричества и водоснабжения. В итоге Крым почти единодушно презирал украинские власти, пояснил Жвания.

Однако Государственное бюро расследований Украины рассказало об иных причинах того, почему Крым вошел в состав России.

Об этом ведомство сообщило в рамках следствия по уголовному делу бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Заманы, бывших президента Владимира Януковича и министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

Их подозревают в государственной измене — подрыве обороноспособности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, который, по версии следствия, начался в 2012 году.

Украинские правоохранители указали, что Крым был потерян вследствие преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем противовоздушной обороны Крыма и нивелирования стратегических оборонных документов.

Пятой и последней причиной ГБР указывает отсутствие должной реакции руководства страны на «внешние угрозы», которые Киев приписывает России.

«Несмотря на многочисленные сообщения разведки, свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности», — пояснило украинское следствие.

Член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков считает, что винить в потере Крыма украинские власти могут только себя.

«В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда», — пояснил сенатор.

Стоит отметить, что для Москвы вопрос принадлежности Крыма закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал президент Украины Владимир Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и присоединение к России.

В том же месяце Обама подписал три указа о введении персональных санкции против ряда представителей российской элиты. В списке значится политическое и военное руководство, а также российский бизнес. Также акт №13662 позволил США вводить санкции против юридических лиц.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685.

Согласно этому документу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.

Впрочем, в ближайшем будущем Украина может потерять еще восемь областей, которые отойдут «соседям в Востока и Запада», считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он детализировал, что имеет в виду Европу и Россию.

Политик указал, что принятые в 2014 году реформы разрушили правоохранительную и другие системы. По его словам, если на Украине начнутся волнения, то полиция не сможет противостоять гражданскому населению.

Мураев уверен, что в таком случае другие государства захотят воспользоваться ситуацией и займут территории, которые считают «исконно своими». Он отметил, что в зоне риска находятся восемь областей, не указав, какие именно.