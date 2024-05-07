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Во Франции заявили, что Си Цзиньпин публично унизил Макрона

Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его на встрече с фон дер Ляйен

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Shen Hong/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Францию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: Си определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя французского президента», — написал он.

Днем 7 мая директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов прокомментировал итоги визита Си Цзиньпина во Францию. Эксперт подчеркнул, что Эммануэлю Макрону не удалось убедить лидера Китая в необходимости надавить на Россию. Пекин, по его словам, негативно относится к попыткам диктовать ему условия.

Макрон и председатель КНР высказались за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в рамках визита китайского лидера в Париж, Пекин и Париж согласны в том, что государство должно существовать в границах 1967 года.

Ранее Макрон отправился с Си Цзиньпином в горы для «откровенного разговора».

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