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В российском городе сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии

В Ростове-на-Дону сторонника ИГ отправили в колонию на 17 лет

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В Ростове-на-Дону суд отправил сторонника ИГ (организация запрещена в России) Фархада Ахмадова в колонию на 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Сообщается, что Ахмадова обвиняли в покушении на преступление, совершении теракта организованной группой по предварительному сговору, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

Суд установил, что в 2023 году сторонник ИГ пропагандировал эту организацию, проводя беседы с другими лицами. Он размещал для них видео и аудио в групповом чате, а также склонял к террористической деятельности.

«Впоследствии подсудимый, находясь в городе Майкопе, вовлек одно из лиц в совершение террористического акта путем поджога транспортного средства, принадлежащего сотруднику МВД по Республике Адыгея», — сообщили в суде, передает агентство.

Суд назначил Ахмадову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима. При этом первые три года он будет находиться в тюрьме.

Ранее более 40 подозреваемых в связях с ИГ* задержали в Турции.

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