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В Белгородской области загорелся склад

МЧС: в Ракитном Белгородской области локализовали пожар на зерносушилке

В поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, огонь охватил 1 000 квадратных метров.

На месте работают более 30 специалистов и восемь единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализовали на 1 200 квадратных метрах.

7 мая в МЧС сообщили, что в городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар.

До этого сообщалось, что пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.

5 мая в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в Краснодаре загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями.

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