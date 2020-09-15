«Нет будущего»: Тихановская предрекла уход Лукашенко из власти

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что рано или поздно президент республики Александр Лукашенко откажется от власти. Накануне The Washington Post опубликовал ее статью о сложившейся в Белоруссии ситуации, в которой политик вновь подчеркивает, что не признает объявленные результаты президентских выборов.

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«В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа», — отмечает Тихановская, подчеркивая, что оппозиция по-прежнему намерена добиваться своей цели путем проведения мирных протестов в стране.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, оппозиционер пишет: «Я считаю, что ответ — «да».

«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — заверяет Светлана Тихановская.

В настоящее время члены президиума Координационного совета оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. Тихановская отбыла в Литву 11 августа. В видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям.

«Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят», — сказала она, заявив, что сделала выбор в пользу своих детей.

В следственном изоляторе находится Мария Колесникова, еще один лидер белорусской оппозиции. В настоящее время она проходит в качестве подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.

7 сентября Колесникова перестала выходить на связь. Издание Tut.by со ссылкой на слова очевидица сообщало, что «люди в гражданской одежде и в масках» затолкнули члена Координационного совета в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Одновременно с этим пропали также пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. На следующий день погранкомитет республики сообщил, что Колесникова, Кравцов и Родненков пытались незаконно пересечь границу Белоруссии с Украиной. Кравцов и Родненков покинули страну, Колесникова была задержана на границе.

Сама Колесникова утверждает, что ее пытались насильно вывезти за пределы страны, однако этого не удалось сделать, так как она порвала на границе свой паспорт.

Сам совет оппозиции был создан по инициативе Тихановской. Ранее она заявила, что этот орган, несмотря на отсутствие полноценного президиума, продолжает работу и будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов.

По ее словам, Координационный совет продолжает работать и не пропадет, он остается «главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми».

Отставки президента оппозиция будет добиваться не только путем протестов, но и с помощью попыток наладить коммуникацию с другими странами и заручиться их поддержкой.

«Мы просим другие правительства прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан.

Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений. <...> Вопреки государственной пропаганде, время на нашей стороне. <...> Нет сомнения в том, что мы победим», — утверждает Тихановская.

Оппозиционер сейчас находится в Литве, где ей уже удалось наладить контакты с Западом. Итоги выборов президента не признают Евросоюз и США. Литва уже заявила, что считает Тихановскую президентом Белоруссии.

Минск официально не идет на диалог с представителями оппозиционного совета, поскольку этот орган не является легальным с точки зрения белорусского законодательства. Кроме того, акции протеста в Белоруссии носят по большей части стихийный, неорганизованный характер. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что готов к диалогу с представителями населения, поскольку именно они являются избирателями, перед которой ответственна действующая власть.

Решение кризисной ситуации Лукашенко видит в конституционной реформе, после принятия которой он не отрицает возможность проведения досрочных выборов президента Белоруссии. По его словам, в настоящий момент ведется работа в этом направлении и в скором будущем Минск выйдет со своими предложениями.

Направление работы в сторону изменения конституции Белоруссии поддерживают и в России, которая в настоящий момент признает власть Александра Лукашенко легитимной, о чем накануне заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

14 сентября в Сочи прошла встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых президенты подтвердили свою приверженность действующим соглашениям, участниками которых являются Москва и Минск, а именно — договору о Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Перед началом переговоров Лукашенко и Путина Тихановская выпустила обращение к российскому лидеру, в котором заявила, что все договоренности, к которым придут политики, «не будут иметь законной силы». Тем не менее еще до начала встречи было известно, что подписания документов по итогам переговоров не планировалось.