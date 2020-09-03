«Зоны беззакония»: Трамп собирается разорить Нью-Йорк и Портленд

Президент США Дональд Трамп подписал меморанум о лишении государственного финансирования в отношении ряда американских городов. Оказаться без денег из федеральной казны могут города, которые недостаточно эффективно борются с массовыми беспорядками, передает РИА «Новости».

«Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония», — говорится в меморандуме.

Без денег от федеральных властей могут оказаться Нью-Йорк, Вашингтон и города на северо-западе Америки — Сиэтл и Портленд. Протесты и столкновения с полицией продолжаются там уже несколько месяцев.

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Белый дом определится в течение двух недель с формой отчетности, которую министерства должны будут использовать в ситуации с этими городами. Кроме того, генпрокурор США должен официально опубликовать список «зон анархии».

«На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению, не реализуя законы, лишая полномочий или сокращая финансирование полиции, отказываясь от федеральной силовой помощи», — отмечается в меморандуме.

30 августа в Портленде в результате перестрелки погиб человек. За день до этого протестующие подожгли здание Ассоциации полиции города. Были задержаны 19 человек. 31 августа Трамп заявил, что остановить насилие в американских городах под управлением демократов можно только с помощью применения силы. Перед этим он призвал портлендского мэра Теда Уилера запросить ввод в город национальной гвардии. По его словам, нацгвардейцы разобрались бы с беспорядками «менее, чем за час».

В то же время, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп должен осудить насилие на улицах городов страны. Он обвинил своего соперника в разжигании ненависти и розни в обществе.

«Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — подчеркнул Байден.

Предвыборная кампания в США проходят на фоне массовых протестов, охвативших города Америки после гибели задержанного полицией Миннеаполиса чернокожего Джорджа Флойда. Демонстрации под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») направлены против полицейского насилия и расизма в отношении афроамериканцев. Протесты сопровождаются погромами и столкновениями с полицией и другими гражданами.

В городе Портленд в штате Вашингтон протесты не прекращаются уже более двух месяцев. Трамп также поделился сообщениями, в которых утверждалось, что застреленный там мужчина — член «консервативной» группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Президент ретвитнул видео, на котором якобы члены движения «Антифа» празднуют смерть мужчины.

«Позорные анархисты. Мы пристально следим за ними, но их по-глупому защищают радикальные демократы левого толка», — написал Трамп.

В середине лета он заявлял, что власти Портленда утратили контроль над протестующими. «Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — подчеркнул президент США.

В начале июня Трамп говорил, что центр Сиэтла захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Он добавил, что «леворадикального» губернатора штата Джея Инсли «разыграли и высмеяли» на «неслыханном для страны уровне». Хозяин Белого дома потребовал «вернуть город» под власть законного руководства «сию же секунду» и также

пригрозил ввести в город нацгвардию — ее части уже применялись для умиротворения протестующих в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и ряде других городов.

Трамп также лично посетил город Кеноша в Висконсине, который серьезно пострадал из-за столкновений протестующих с полицией. Протесты там начались из-за ранения при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка — он оказал сопротивление при аресте. Часть города после начавшихся протестов под лозунгом Black Lives Matter была фактически сожжена. В Кеношу были введены 500 нацгвардейцев и 200 агентов ФБР. Организовывались и дружины самообороны от погромщиков — один из членов такого отряда, 17-летний Кайл Риттенхаус, застрелил двоих протестующих и ранил еще одного, убегая от разъяренной толпы. В его отношении возбуждено уголовное дело.