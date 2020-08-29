«Мы дружим»: Тихановская допустила посредничество России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что ее сторонники готовы рассматривать Россию в качестве посредника в разрешении сложившейся в республике ситуации.

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«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса.

Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — сказала Тихановская в интервью телеканалу Euronews.

При этом она подчеркнула, что в Белоруссии не может быть двоевластия. Она в очередной раз заявила, что выборы, проведенные в начале августа, сфальсифицированы. По ее словам, белорусы понимают, что нынешнего президента Александра Лукашенко «они не выбирали».

«Поэтому двоевластия как такового быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это», — добавила она, подчеркнув, что граждане намерены защищать свой выбор.

После проведенного 9 августа голосования на выборах президента Белоруссии в стране начались массовые митинги. В первые дни правоохранители их жестко подавляли. Против протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, были задержаны более 6,7 тыс. человек. Однако со временем силовики перешли к другой стратегии. В настоящее время происходят точечные задержания.

Причиной протестов стали итоги выборов, согласно которым победил Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей. Но оппозиция не согласна с такими результатами и уверена, что победила Тихановская.

Накануне Лукашенко заявил, что ситуация в республике стабилизируется. «Вакханалия» с протестами в Белоруссии заканчивается, пришло время заниматься экономикой», — сказал президент Белоруссии во время рабочей поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша».

Как передает агентство «БелТА», он отметил, что за свое мнение в Белоруссии не начнут «ломать людей». «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами», — обратил внимание глава государства.

В тот же день в Евросоюзе подтвердили, что не признают выборы и считают действия властей Белоруссии «неприемлемыми». «Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС не отказывается от намерения ввести санкции против лиц, которые причастны к применению насилия против протестующих. Но пока «черный список» не утвержден.

«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», — отметил он.

По словам Борреля, европейские страны, входящие в союз, «еще предлагают имена чиновников, в отношении которых должны быть собраны достаточные доказательства». «Мы двигаемся в направлении списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем, все будет зависеть от развития ситуации», — заверил он.

ЕС ожидает, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, добавил Боррель.

«Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело Белоруссии, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России», — так глава дипломатии ЕС ответил на просьбу прокомментировать заявление президента России о создании резерва из правоохранителей, который может быть задействован при силовом сценарии развития уличных акций.