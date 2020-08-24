«Очень странно»: оппозицию возмутило оружие у сына Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко Николаю, заявила на пресс-конференции один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

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«Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска <...>. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — подчеркнула она.

Представительница оппозиции обвинила президента Белоруссии в «бряцании оружием». По ее словам, человек, за которого на выборах проголосовало большинство, так себя не ведет.

Агентство «БелТА» ранее опубликовало видео, на котором видно, как Александр и Николай Лукашенко летят на вертолете над городом, Николай в это время надевает боевое снаряжение. Президент при этом просит пилота подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит о протестующих: «Как крысы разбежались».

На другом видео, которое разместил близкий к пресс-службе главы государства канал «Пул первого» в Telegram, запечатлен момент, когда президент выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции с автоматом Калашникова в руках. Глава государства нес оружие без магазина с патронами.

На еще одном видео Лукашенко в бронежилете и с автоматом благодарит сотрудников правоохранительных органов за службу. Сопровождающий его Николай также вооружен автоматом. Позже пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что дети президента были с ним.

Вертолет с Лукашенко прибыл во Дворец независимости ближе к концу митинга, когда большая часть людей уже ушла.

Как сообщил «Газете.Ru» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, на Николае Лукашенко был надет облегченный бронежилет, а в руках у него был автомат АК-74, такой же, как у президента Белоруссии.

«Тот же самый автомат — АК-74. Бронежилет невеликого класса защиты, то есть автоматную пулю такой бронежилет не держит. Он легче. Обычно такой бронежилет носят под одеждой телохранители, он держит пистолетную пулю калибра до 9 мм, но автоматный боеприпас он не держит», — объяснил эксперт.

Виктор Мураховский признал, что появление на публике несовершеннолетнего с боевым оружием в руках в России было бы нарушением закона. Подобное возможно лишь в исключительных случаях.

В Минске 23 августа в очередной раз прошли акции протеста против действующего правительства. Сторонники оппозиции сначала собрались на площади Независимости в центре города, заняли ее и прилегающую часть проспекта Независимости. Движение транспорта по проспекту остановили, противники Александра Лукашенко двигались в разных направлениях до соседней станции метро «Октябрьская» и дворца Республики.

Позже они провели акцию возле стелы «Минск — город-герой». Участники демонстрации подошли к Дворцу независимости, но движение им перегородили ОМОН и спецтехника. В районах акций наблюдались проблемы с интернетом. В итоге протестующие отошли назад к стеле.

В тот день в центр Минска стянули военные грузовики, спецтехнику, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции.

Закрыты были четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». Граждане собирались в разных районах белорусской столицы, некоторые с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Оппозиционеры выходят на акции протеста уже на протяжении двух недель, требуя отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Они также призывают отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы. Кроме того, митингующие хотят привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны акций в первые дни.