Заседание не состоится: США отказались обсуждать Иран в ООН

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

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Вашингтон отказался от созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Ирану по запросу Москвы. Россия инициировала эту встречу в связи с тем, что США заявили о намерении восстановить санкции против Исламской Республики.

США выступили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, проведения которого ранее потребовала Россия.

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231», — написал Полянский на своей странице в Twitter.

Он выразил сожаление о том, что США не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия у них права начать восстанавливать санкции, но и избегают честного обсуждения этого вопроса. «Неподобающее поведение для великой страны», — считает первый заместитель постпреда России при ООН.

Принятая в 2015 году резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана в случае, если Исламская республика не будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот механизм действует в течение десяти лет с 2015 года. Согласно резолюции, если в течение этого периода со стороны Тегерана будут выявлены какие-либо серьезные нарушения, Иран сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН.

При этом санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней, если хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против этой резолюции.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли СВПД, выполнение условий которого полностью снимет с Ирана введенные ранее против него экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривает, что с Исламской республики в течение пяти лет снимут оружейное эмбарго. При этом поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не просуществовала даже трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из соглашения.

Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News 20 августа 2020 года заявил о намерении американской администрации начать восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской Республики. По его словам, Вашингтон убежден, что при таких условиях сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана. Как утверждает глава Госдепа, «все санкции [против Ирана] будут восстановлены» и «мир станет безопаснее».

«У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил на пресс-конференции в Белом доме, что поручил Помпео уведомить Совбез ООН о таком намерении Вашингтона. Глава государства также в очередной раз раскритиковал СВПД.

Решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, будут принимать сами страны-члены ООН, уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На прошлой неделе Совбез ООН уже отклонил проект американской резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, передавало Reuters. Нынешнее эмбарго будет действовать до 18 октября. Его продление поддержали только сами Соединенные Штаты и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались от голосования. Проект резолюции отклонили, так как для его принятия нужно девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции.