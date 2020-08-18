Вмешательство неприемлемо: Путин и Меркель обсудили Белоруссию

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии. Беседа состоялась по инициативе Берлина, уточнили в пресс-службе Кремля.

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«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — указано в сообщении. По информации Кремля, стороны выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

Согласно сообщению на сайте немецкого кабинета министров, Меркель подчеркнула необходимость запуска национального диалога в Белоруссии и отметила, что

власти государства должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что 16 августа ему звонила Ангела Меркель и хотела «поговорить». При этом белорусский глава отметил, что сейчас не со всеми готов общаться.

Позже представитель правительства ФРГ, комментируя эту информацию, уточнил, что канцлер Германии не проводила никакие телефонные переговоры с Лукашенко с 9 августа.

При этом, по информации пресс-службы литовского президента Гитанаса Науседы, Меркель пытается по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко, чтобы найти выход из сложившейся в Белоруссии ситуации. Такое сообщение пресс-службы появилось после того, как Науседа и Меркель провели телефонные переговоры.

Еще до выборов за поддержкой к Меркель обращалась главная конкурентка Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы», — сказала Тихановская в интервью немецкой газете Bild.

Она раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что опасается за свою жизнь.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, получив около 80% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала порядка 10%. Все оппозиционные участники президентской гонки отказались признавать результаты выборов. В штабе Тихановской утверждают, что итоги были фальсифицированы и на самом деле это она получила около 70-80% голосов.

Но ЦИК Белоруссии 17 августа сообщил об отсутствии оснований для признания итогов выборов недействительными. «В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно», — объяснили в комиссии. При этом там отметили, что доводы заявителей, требующих пересчета голосов, «носят по существу предположительный характер».

Но версии о том, что официальные результаты не соответствуют действительности, придерживаются и демонстранты, которые вышли на улицы для участия в протестах сразу после закрытия избирательных участков.

С тех пор массовые акции не прекращаются. В первые дни они жестко подавлялись сотрудниками силовых структур, которые использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате таких столкновений сотни как участников протестов, так и силовиков получили травмы, один человек из числа активистов погиб в Минске. Тысячи были задержаны.

На этом фоне некоторые предприятия в стране объявили забастовку и требуют отменить результаты выборов.

Ситуацией в Белоруссии обеспокоено все мировое сообщество. Особую тревогу выражают страны Евросоюза, которые на данный момент обсуждают возможность введения против белорусских властей санкций за применение насилия в отношении мирных граждан.

Онлайн-встреча Евросовета, посвященная ситуации в Белоруссии, запланирована на 19 августа. На ней участники собираются поделиться взглядами на обстановку и обсудить возможное введение ограничительных мер.