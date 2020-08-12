Посольство проверяет: как россияне пропадают в Минске

Российское посольство в Минске проверяет информацию о задержании белорусскими силовиками гражданина РФ Артема Важенкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Алексея Маскалева.

«Информацию по Важенкову российские дипломаты проверяют», — сообщил он.

По словам представителя посольства РФ, другой задержанный ранее гражданин Игорь Рогов уже вернулся в Россию. Важенков и Рогов, являющиеся координаторами «Открытой России», находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках — его возбудил ранее Следственный комитет Белоруссии.

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Россиян якобы задержали «с внешними признаками алкогольного опьянения», сообщило агентство «БелТА». Другие заявления были сделаны в адрес 33 российских граждан, схваченных белорусским КГБ в конце июля и до сих пор не отпущенных — у них «признаков опьянения не было, что является нехарактерным для российских туристов».

В отношении «боевиков ЧВК Вагнера» было заведено уголовное дело о подготовке теракта, Москва потребовала спустя некоторое время их освободить, отвергнув обвинения Минска как бездоказательные.

Во вторник, 11 августа, «БелТА» опубликовало видеозапись, на которой задержанные в Минске «провокаторы» лежат лицом в пол или сидят у стенки. На кадрах сотрудники «Открытой России» опознали своих сотрудников — Рогова и Важенкова.

Последний в ответ на вопрос оператора заявил, что приехал в Белоруссию из Твери «как турист». Рогов подтвердил его слова.

«Открытая Россия» заявила, что Рогов и Важенков не участвовали в беспорядках, а в Белоруссию приехали как наблюдатели на президентских выборах. В организации задержание россиян назвали «провокацией белорусских властей».

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые акции протеста — люди выходят на улицы уже три дня, требуя от действующего главы государства Александра Лукашенко уйти в отставку. По данным ЦИК РБ, он набрал 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 9%. При этом штаб Тихановской, муж которой сидит в белорусской тюрьме и считает политзаключенным, утверждает о ее победе — с противоположным результатом.

Столкновения с белорусским ОМОНом сопровождаются беспрецедентным давлением на журналистов — как белорусских, так и иностранных. За несколько дней силовики избили и задержали около 10 российских корреспондентов и операторов. Многих из них отпустили. Кроме того, в интернете появляются видео, на которых белорусская милиция — люди в соответствующей экипировке — предположительно заставляют фоторепортеров отдавать флешки со снимками.

В ночь с воскресенья на понедельник журналиста «Медузы» Максима Солопова задержали в центре Минска, когда он освещал протесты. При задержании его сильно побили, Солопов намерен зафиксировать побои.

«Побили «немного»: сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — заявил журналист.

Местонахождение Солопова было неизвестно около 40 часов. Однако вечером 11 августа он был освобожден и передан сотрудникам российского посольства. Вскоре он вернулся в Россию. В тот же день фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев рассказал о своем задержании во время освещения протестов. По словам Питалева, его обвинили в участии в несанкционированной акции, при этом протоколы были написаны «под копирку». Во время нахождения под стражей журналиста поместили в переполненный СИЗО. В изоляторе на 24 человека приходилось восемь коек, отметил фотокорреспондент.

Питалев также заявил, что в настоящее время отправляется в Россию вместе с сотрудником консульства.

Тогда же в Минске пропал корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко. Коллеги корреспондента полагают, что Телиженко мог быть задержан при освещении акции протеста. Впоследствии он также смог вернуться в РФ.

У российского журналиста Семена Пегова, который ранее был задержан во время освещения событий в Минске, подозрение на сотрясение мозга. Судя по фотографиям с места событий, его задерживали, ударив по голове, и он потерял сознание. Позже Пегов также смог вернуться на родину.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что события последних дней и инциденты с российскими журналистами не должны оказывать влияние на стратегию отношений Москвы и Минска.

По словам главы дипмиссии, задержания российских журналистов в Белоруссии не должны трактоваться Россией «как угроза стратегии наших отношений — братских, товарищеских, исторических».