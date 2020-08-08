Против коронавируса: Украина закрылась от Крыма

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом, сообщил министр кабмина Украины Олег Немчинов в Telegram-канале. Такое решение было принято 8 августа на внеочередном заседании. По словам Немчинова, оно направлено на предотвращение распространения коронавируса на территории Украины.

КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа. При этом украинцам и членам их семей пропуск через КПВВ будет разрешен, уточнили в кабмине.

На границе с Крымом находятся три украинских КПП: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». На севере полуострова им соответствуют российские пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Реклама

Поручение о пересмотре работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за растущего числа выявленных случаев коронавируса в стране ранее отдал кабмину президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо этого, он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием». Глава государства также призвал в полном объеме обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантина.

На фоне увеличения числа заболевших украинское правительство решило создать систему отслеживания контактов людей, заразившихся коронавирусом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, разрабатывать систему будут министерства здравоохранения, внутренних дел и цифровой трансформации Украины. Шмыгаль подчеркнул, что эпидемиологические расследования должны быть системными. Он призвал осуществлять жесткий контроль за самоизоляцией.

На Украине 7 августа был установлен новый антирекорд по коронавирусу: за сутки было выявлено 1 489 новых случаев.

Число пациентов в стране увеличивается уже четвертый день подряд. С начала эпидемии в стране заболели COVID-19 79 750 человек, умерли от болезни 1 879 человек.

При этом в тот же день «Украинская железная дорога» решила смягчить правила внутренних железнодорожных перевозок. С 7 августа открылась продажа 100% мест в региональных поездах: ранее из-за пандемии продажа билетов была ограничена до 50% мест. Перевозчик также расширил географию обслуживания по 17 региональным направлениям.

При этом пассажиры обязаны носить защитные маски, при входе на вокзал и посадке в вагон у них проверяют температуру. Сообщается, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, они прошли необходимые инструктажи и медосмотр.

Карантин на Украине введен с 17 марта. 1 августа в действие вступили новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделили на четыре зоны, где действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

По мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс. «Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает «желтый» сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — уточнил Ляшко.

В конце июля он заявил, что после появления вакцины от коронавируса ВОЗ сможет предоставить ее по специальной программе каждому пятому украинцу.

«Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска», — отметил главный санитарный врач Украины.

Он обратил внимание, что на данный момент в мире 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, 25 уже исследуются клинически, а шесть из них уже приблизились к этапу внедрения.