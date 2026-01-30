Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) несколько групп колумбийских наемников. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил к Константиновке несколько групп колумбийцев», — сказал он.

23 января в российских силовых структурах сообщили, что украинское командование перебросило в район Лимана в Харьковской области роту иностранных наемников, которых не коснулась ситуация с переводом в штурмовые подразделения.

18 января стало известно, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии, чьи подразделения до этого были расформированы. В сообщении поясняется, что усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо, чтобы не допустить утраты занимаемых позиций в районе Хатнего — Мелового.

Ранее колумбийский наемник рассказал о воровстве денег в рядах ВСУ.