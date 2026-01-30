Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Названо число беспилотников ВСУ, уничтоженных за ночь над регионами России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 18 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские военнослужащие за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировало оборонное ведомство.

Министерство уточнило, что семь беспилотников было уничтожено над Брянской областью, пять — над территорией Крыма. По два БПЛА силы ПВО сбили над Ростовской областью и акваторией Черного моря. По одному дрону российские военные уничтожили в Астраханской и Курской областях.

Вечером 29 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Херсонскую область. По его словам, в результате атаки дронов произошло повреждение линий электропередачи (ЛЭП).

Ранее российские военные изобрели патроны против украинских беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!