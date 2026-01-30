Размер шрифта
США начали испытания новейшего атомного авианосца

Новейший авианосец США USS John F. Kennedy вышел в море на ходовые испытания
Новейший американский атомный авианосец USS John F. Kennedy покинул верфь Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния для проведения ходовых испытаний. Об этом сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries, передает «Интерфакс».

Отмечается, что во время маневров впервые в море будут протестированы важные корабельные системы и компоненты.

Авианосец должен войти в состав Военно-морских сил США в марте следующего года. Закладка киля судна состоялась 22 августа 2015 года. Стоимость авианосца оценивается примерно в $13,2 млрд.

По данным HII, John F. Kennedy способен нести на борту до 90 самолетов и вертолетов.

В настоящее время в составе ВМС США имеются девять атомных авианосцев класса Nimitz и один нового класса Gerald Ford, к которому принадлежит USS John F. Kennedy.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства «золотого флота» и линкоров «класса Трамп». Новые корабли станут крупнейшими в истории американского флота и будут оснащены гиперзвуковым и лазерным вооружением. По подсчетам Bloomberg, строительство первого линкора класса «Трамп» может обойтись США в $22 млрд.

Ранее сообщалось, что США создадут пушку, «способную обстреливать Москву».
 
