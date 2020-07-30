«Российские боевики»: зачем ЦИК собрал соперников Лукашенко

ЦИК Белоруссии собрал кандидатов в президенты на срочное заседание, по итогам которого их предупредили о введении дополнительных мер безопасности в период проведения избирательной кампании из-за «российских боевиков».

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Как утверждает белорусская сторона, на территории республики накануне задержали 33 сотрудников так называемого ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

О новых мерах безопасности, введенных в Белоруссии, на встрече с кандидатами рассказал госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. По его словам,

сотрудники белорусских правоохранительных органов ведут поиски около 200 «боевиков», а против задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

«По оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — отметил госсекретарь, также добавив, что предвыборные мероприятия будут проводиться «без ограничений», но в местах митингов будут устанавливаться металлодетекторы, ограждения.

Кандидаты на заявление Равкова отреагировали по-разному, к примеру, один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев считает, что пока ситуация вокруг «российских боевиков» вызывает слишком много вопросов.

«Так получается в Беларуси: живем мы пять лет спокойно, никто никого не трогает. И прям буквально к выборам начинают крысы сходить с ума, «Вагнер» приезжает не тот. Пока это выглядит как желание еще больше отодвинуть выборы от общества или общество от выборов под предлогом заботы о независимости, которая нам всем дорога», — рассуждает политик.

Дмитриев также подчеркнул, что представитель Совбеза в диалоге с кандидатами в президенты не исключил отключения интернета во время митингов в рамках повышенных мер безопасности.

Кроме того, Равков уведомил политиков, что под Псковом и Невелем якобы формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для «организации провокаций».

В ЦИК приехали не все кандидаты, отсутствовал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, его представляла председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В беседе с журналистами она заявила, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании, так как главное — безопасность людей.

В свою очередь, председатель социал-демократической «Грамады», кандидат в президенты Сергей Черечень еще до начала заседания допустил, что белорусские власти могут повесить дело «боевиков» на одного из желающих занять пост главы государства.

«Ситуация курьезная. Ну откуда боевики? Кто их сюда привез? Возможно, транзитные», — сказал кандидат. На заседание он приехал в спортивном костюме, со смехом назвав его «актуальным» для участника выборов.

Если говорить об экс-депутате Анне Канопацкой и оппозиционном кандидате Светлане Тихановской, то они в целом также были готовы к любому сценарию встречи в ЦИК. Канопацкая по итогам заседания отметила, что ожидала выхода Лукашенко из президентской гонки, но все оказалось «гораздо прозаичнее и опаснее».

«Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты», — посетовала кандидат.

Выступление Тихановской перед журналистами заслуживает особого внимания, поскольку агитационные пикеты кандидата достаточно популярны из-за того, что она представляет не допущенных до выборов оппозиционеров — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В ее предвыборный штаб входят жены политиков Мария Колесникова и Вероника Цепкало, они прибыли в ЦИК вместе с Тихановской.

«Мое единственное заявление: все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется», — сказала оппозиционный кандидат представителям СМИ.

В то же время Вероника Цепкало сообщила журналистами, что ее вызывают в МВД для дачи показаний по делу мужа — он покинул Белоруссию из-за угроз, в том числе по запуску уголовного разбирательства.

«Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу «БелГазпромбанка», неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», — подчеркнула Цепкало.

По делу «БелГазпромбанка» в СИЗО находится экс-председатель банка Виктор Бабарико, его обвиняют в получении взятки — оппозиционному политику грозит до 15 лет лишения свободы.

В целом, срочное заседание в ЦИК Белоруссии можно рассматривать как закрепление темы «российских боевиков» в избирательной кампании. При этом информация о задержаниях появилась на фоне массовых митингов против Лукашенко в республике из-за недопуска к выборам и преследования оппозиционных кандидатов.

Отдельно стоит выделить и то, что президент Белоруссии в конце июля опасался привлечения к уличным протестам в республике «специально обученных иностранцев», которые якобы зарабатывают на «провокациях в других государствах».

Впрочем, полноценных обвинений в отношении Москвы со стороны Минска не последовало. Белоруссия усилила оперативное покрытие границы с Россией и начала обсуждать ситуацию с российским посольством, уведомив ведомство о задержании россиян.

Какой-либо реакции со стороны Кремля пока не последовало, хотя различные сенаторы и депутаты достаточно скептически относятся к «российским боевикам». В частности, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Sputnik, что вряд ли кто-то собирался использовать ЧВК в белорусской избирательной кампании.

«У нас единое государство, мы туда направляем наблюдателей от Совета Федерации... И если там есть какие-то россияне, это же не значит, что они приехали совершать какие-то противоправные действия. Надо разбираться. Но не надо говорить, что это чья-то цель, кто-то их послал, нанял, я не думаю, что это так. Белоруссия — самая близкая для нас страна, наш союзник, я не думаю, что там могут быть какие-то спланированные кем-то акции, я исключаю это», — подчеркивал сенатор.