Письмо генсеку ООН: Украина возмутилась парадом ВМФ России

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу из-за проведения Россией морского парада в Севастополе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киев считает, что проведение военного парада в «оккупированном» Севастополе грубо нарушает нормы международного законодательства. Среди них Кислица перечислил и резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу Крыма.

Украинский постпред также обвинил Россию в «сознательных шагах по эскалации напряжения» в отношениях с Украиной.

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Парад в честь Дня Военно-морского флота России прошел 26 июля — не только в Севастополе, но и в остальных городах страны, где базируются российские военные корабли. В Крыму перед командованием и публикой прошли новейшие корабли ВМФ: противоминный корабль «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», сторожевики «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Ямал», корабль спецназа «Иван Хурс».

Киев также передал из-за парада ноту протеста в МИД РФ. Обычно «крымские» ноты украинских дипломатов остаются без ответа или воспринимаются российскими властями с юмором и сожалением. Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума в 2014 году, жители полуострова сделали свой исторический выбор после переворота на Украине, и вопрос принадлежности региона закрыт — об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма. Документ поддержали 63 страны, что на три меньше, чем во время голосования по тому же вопросу годом ранее. Киев требует от России «вывести войска с оккупированного полуострова».

«Российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины», — отмечается в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию «ширмой для провальной внешней политики» Украины. Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим резолюцию представителям Генассамблеи имеет смысл самостоятельно посетить Крым, чтобы оценить обстановку на полуострове.

В Совфеде встретили известие о голосовании в ГА ООН без особого удивления и отметили, что итог его важен с моральной, а не политической точки зрения.

«Те шестьдесят с небольшим стран, которые проголосовали в конечном итоге за эту резолюцию, это тот максимум, который американцы в состоянии мобилизовать. То, что большинство стран-членов ООН воздержалось или отказалось <...> говорит о том, что при формальном одобрении резолюции она, разумеется, <...> не пользуется поддержкой большинства», — сказал тогда глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В 2018 году немецкий журнал Focus опубликовал статью, в которой утверждалось, что после вхождения в состав РФ Крым превратился в «неприступную крепость». Немецкие журналисты отметили, что

в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль ВМФ РФ «Вышний Волочек», оборудованный крылатыми ракетами «Калибр». Эти ракеты, говорится в статье, безупречно показали себя в ходе кампании Вооруженных сил России в Сирии.

Кроме того, из публикации стало известно, что на российском полуострове с недавнего времени присутствуют несколько новых фрегатов и субмарин различных типов. В то же время в ответ на заявления о «закрытости» Крыма от мира местные власти и представители федерального руководства РФ неоднократно отмечали, что скептикам стоит самостоятельно посетить полуостров и осмотреть его своими глазами. Крым регулярно посещают делегации общественных деятелей и политиков как из Европы, так и США.