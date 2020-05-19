Неясные принципы: Путин раскритиковал кабмин из-за выплат медикам

Президент России Владимир Путин обязал правительство, Минздрав, Минтруд и власти регионов обеспечить мониторинг выплат медработникам, которые борются с коронавирусом. Глава государства также призвал отладить обратную связь по этому вопросу. 19 мая он провел совещание, на котором обсуждалась реализация принятых мер социально-экономических отношений.

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«Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно — кому, за что идут деньги», — подчеркнул Путин, говоря о положенных медикам доплатах.

По его словам, до людей должны довести всю информацию о регулирующих эти вопросы актах и в деталях ее разъяснить.

За недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе, президент раскритиковал правительство. «Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат [медикам] за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства», — заявил глава государства.

Президент также призвал оценить, как в период пандемии действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия. «Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объеме получают помощь люди и конкретные предприятия. И прежде всего прошу подробно остановиться и доложить, как реализуются решения о дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи», — подчеркнул он.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что власти страны снова дали один день на решение проблемы с выплатами врачам. Он объявил, что замечания президента России необходимо устранить до 19 мая.

Мишустин назвал дополнительные выплаты медикам «абсолютным приоритетом» как для федеральных, так и для региональных властей.

Глава кабмина подчеркнул, что на врачей легла основная нагрузка в борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что многие медики несут серьезные риски и практически живут на работе.

Вопрос о дополнительных выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, президент России поднимал и 15 мая на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19. Тогда Путин раскритиковал процесс предоставления этих выплат.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — возмутился глава государства.

Тогда он напомнил, что регионам было поручено в срок до 15 мая завершить выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывали помощь больным коронавирусом. Президент обязал региональные власти осуществить эту задачу до конца дня 15 мая.

Дополнительные выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента России. Врачи, непосредственно работающие с пациентами с коронавирусом, должны получить по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи положены выплаты по 25 тыс. рублей в месяц.