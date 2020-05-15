«Бюрократическая канитель»: Путин потребовал заплатить медикам

Президент России Владимир Путин на совещании 15 мая выступил с критикой процесса предоставления дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

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«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — возмутился Путин, выступая на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.

Президент потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом.

Он напомнил, что регионам было поручено в срок до 15 мая завершить выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывали помощь больным коронавирусом.

В свою очередь, глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, который работал с коронавирусными больными. Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг. Об этом глава кабмина заявил на совещании по социально-экономическим вопросам, которое провел по видеосвязи из больницы.

«Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек», — констатировал Мишустин.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что к данному моменту в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. Он уточнил, что остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают выплатить все в течение дня.

Мишустин одобрил тот факт, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется. «Но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник [18 мая]», — заявил глава кабмина.

Он обратил внимание профильных министров и губернаторов на ситуацию и подчеркнул, что впредь задержки любых подобных выплат повториться не должны.

Ранее разъяснения по выплатам медикам, которые работают в «красной зоне» дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, должны начисляться полностью за всю смену, а не за определенные часы.

«Мы дадим еще раз разъяснения [регионам о начислении выплат]. Ни к в коем разе не должно быть поминутной какой-то оплаты, то есть смена, когда человек работает в «красной зоне», должна быть оплачена. Если [медработник] вышел [работать] на скорую и работает с этой категорией пациентов, он тоже должен получить выплаты за смену», — подчеркнул министр на пленарном заседании Госдумы.

В соцсетях 8 мая разместили видеоролик, в котором утверждается, что из 324 сотрудников керченской скорой помощи в Крыму надбавки от 20 до 35 тыс. рублей за апрель в полном объеме получил только один человек. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил региональному министерству здравоохранения провести служебное расследование по этому факту. Крымский Минздрав должен был провести перерасчет до 15 мая.

«Ранее порядок выплат в половине медучреждений Крыма был такой: врач, к примеру, зашел в квартиру к зараженному пациенту на десять минут, и ему производят расчет за это время. Ситуацию необходимо изменить. Если медик работал с коронавирусом, то выплата должна производиться за месяц. Сегодня пусть главврачи на собраниях доведут коллективам эту информацию, завтра все должно быть закончено», — подчеркнул Аксенов на заседании регионального оперативного штаба 13 мая.

Президент России 8 апреля предложил установить федеральную специальную выплату в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, работающим непосредственно с зараженными коронавирусом.

На совещании по мерам борьбы с распространением инфекции 11 мая глава государства дал поручение предоставить все эти выплаты медикам до 15 мая.