Путин согласился: Трамп направит России аппараты ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть отправлены из Америки в Россию «в нужный момент» для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

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По словам американского лидера, он сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Глава РФ предложение коллеги из-за океана принял.

«Мы помогаем многим странам, Россия переживает трудные времена -— как и все, они оказались под ударом COVID-19. <...> Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что долго разговаривал с Путиным. По его словам, они обсуждали союз Америки и Советского Союза в годы Второй мировой войны.

«Это было очень любезно, он позвонил, это был поздравительный звонок <...> по случаю 75-летия Победы», — сказал Трамп. Кроме того, президенты переговорили о контроле над вооружением. Трамп подчеркнул, что США привержены эффективному контролю с участием РФ и КНР и готовы к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать «дорогостоящей гонки вооружений».

На сайте Кремля сообщается, что главы двух государств не только поздравили друг друга с наступающим Днем Победы, но и обсудили ситуацию с пандемией.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», — говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Путин и Трамп подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в самых разных областях сотрудничества. «Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер», — подытоживается в сообщении.

Еще в середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовы предоставить России аппараты ИВЛ. «Мне кажется, России понадобятся аппараты. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — пообещал Трамп.

Он также подчеркнул, что США готовы помочь всем странам, которым «нужны аппараты». По его словам, у Америки такой медицинской техники «будет много». Среди возможных получателей американской помощи — Италия, Испания, Франция, добавил он. Трамп подчеркнул, что помощь от США будет «решительной».

Москва недавно отправляла американцам самолет со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В МИД РФ сообщали, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина — американской стороной.

Об отправке аппаратов ИВЛ в другие страны президент США объявляет уже не в первый раз. 8 апреля он сообщил, что 200 устройств искусственной вентиляции легких будут отправлены в Великобританию. «Мы работаем над этим. Они нуждаются в аппаратах», — говорил он на брифинге.

Сейчас в России зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. человек вылечились, 1,6 тыс. умерли. В США, по последним данным, зарегистрировано 1,2 млн выявленных случаев заражения. Скончались там из-за COVID-19 уже 75,6 тыс. человек. В обеих странах власти призывают граждан оставаться дома и отменяют массовые мероприятия для предотвращения распространения болезни.

6 мая глава Госдепартамента США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудили по телефону контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19», — говорится в сообщении американского Госдепартамента.