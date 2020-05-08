Путин согласился: Трамп направит России аппараты ИВЛ

Трамп: в Кремле приняли предложение о поставке аппаратов ИВЛ в Россию

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США направят России аппараты ИВЛ для помощи в борьбе с коронавирусом «в нужный момент», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, он сделал такое предложение российскому президенту Владимиру Путину по телефону. Американский лидер отметил, что Штаты помогают многим странам, которые «оказались под ударом COVID-19».

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть отправлены из Америки в Россию «в нужный момент» для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам американского лидера, он сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Глава РФ предложение коллеги из-за океана принял.

«Мы помогаем многим странам, Россия переживает трудные времена -— как и все, они оказались под ударом COVID-19. <...> Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что долго разговаривал с Путиным. По его словам, они обсуждали союз Америки и Советского Союза в годы Второй мировой войны.

«Это было очень любезно, он позвонил, это был поздравительный звонок <...> по случаю 75-летия Победы», — сказал Трамп. Кроме того, президенты переговорили о контроле над вооружением. Трамп подчеркнул, что США привержены эффективному контролю с участием РФ и КНР и готовы к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать «дорогостоящей гонки вооружений».

На сайте Кремля сообщается, что главы двух государств не только поздравили друг друга с наступающим Днем Победы, но и обсудили ситуацию с пандемией.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», — говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Путин и Трамп подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в самых разных областях сотрудничества. «Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер», — подытоживается в сообщении.

Еще в середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовы предоставить России аппараты ИВЛ. «Мне кажется, России понадобятся аппараты. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — пообещал Трамп.

Он также подчеркнул, что США готовы помочь всем странам, которым «нужны аппараты». По его словам, у Америки такой медицинской техники «будет много». Среди возможных получателей американской помощи — Италия, Испания, Франция, добавил он. Трамп подчеркнул, что помощь от США будет «решительной».

Москва недавно отправляла американцам самолет со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В МИД РФ сообщали, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина — американской стороной.

Об отправке аппаратов ИВЛ в другие страны президент США объявляет уже не в первый раз. 8 апреля он сообщил, что 200 устройств искусственной вентиляции легких будут отправлены в Великобританию. «Мы работаем над этим. Они нуждаются в аппаратах», — говорил он на брифинге.

Сейчас в России зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. человек вылечились, 1,6 тыс. умерли. В США, по последним данным, зарегистрировано 1,2 млн выявленных случаев заражения. Скончались там из-за COVID-19 уже 75,6 тыс. человек. В обеих странах власти призывают граждан оставаться дома и отменяют массовые мероприятия для предотвращения распространения болезни.

6 мая глава Госдепартамента США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудили по телефону контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19», — говорится в сообщении американского Госдепартамента.