Между Ираном и США: Ирак получил новое правительство

Парламент Ирака одобрил состав правительства нового премьер-министра, главы нацразведки Мустафы аль-Каземи. Вотум доверия получили практически все предложенные министры, депутаты отказались поддержать лишь кандидатуры глав министерства торговли, сельского хозяйства и по делам миграции.

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По данным агентства INA, парламентарии также отложили голосование по назначению министра нефти и главы МИД Ирака, дата утверждения кандидатов пока неизвестна.

При этом в целом формирование кабмина все же стоит считать успешным.

Выступая перед парламентом в качестве нового премьера, аль-Каземи пообещал вместе с правительством заслужить доверие народа Ирака. По его словам, он признателен депутатам за оказанную поддержку.

«Надеюсь, что все политические силы объединятся, чтобы справиться с серьезными вызовами. Суверенитет Ирака, его безопасность, стабильность и процветание — вот наш путь», — добавил глава кабмина.

Согласно программе правительства аль-Каземи, его основными задачами для начала станут организация досрочных выборов, улучшение экономической ситуации, укрепление безопасности, а также борьба с коррупцией.

Эти положения учитывают большую часть требований участников антиправительственных протестов, которые вспыхнули в Ираке осенью прошлого года.

Активисты требовали смены власти, устранения коррупции, прекращения иностранного вмешательства в политику страны и улучшения условий жизни.

В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, согласно официальным данным, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Демонстрации в итоге привели к отставке премьер-министра Адиля Абдул-Махди, который исполнял свои обязанности вплоть до назначения аль-Каземи.

Американо-иранское влияние

Поиск нового премьера, способного сформировать кабмин, занял более пяти месяцев. Помимо аль-Каземи, еще два кандидата пытались создать правительство — экс-министр связи Тауфик Аляуи и депутат от коалиции «Аль-Нарс» Аднан аз-Зурфи. Их попытки не увенчались успехом, а аз-Зуфри даже не стал дожидаться окончания своего мандата на формирование кабмина, досрочно отказавшись от предоставленной возможности.

Как говорил депутат, он не стал пытаться сформировать кабмин, чтобы избежать раскола в стране. Аз-Зуфри подчеркивал, что ряд «внутренних и внешних факторов» не позволили ему приступить к созданию правительства.

Что касается внутренних проблем, то при формировании кабмина парламентарий от коалиции «Аль-Нарс» столкнулся с необходимостью получения одобрения со стороны курдских, суннитских и шиитских сил. Однако это ему не удалось — крупнейшая шиитская коалиция «Фатх» отклонила его кандидатуру, а затем и проиранская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак» выступила против аз-Зуфри, назвав его «американским клоуном».

Подобные проблемы возникли у нового премьера аль-Каземи, но его назначение и утверждение большей части состава кабмина говорит о том, что ему удалось найти компромисс в переговорах с политическими силами Ирака.

Внешние факторы давления на страну, как и на кандидатов в премьеры, также известны. Влияние на Ирак оказывают США и Иран, их конфронтация чуть не привела к открытому противостоянию в прошлом году.

Вашингтон и Тегеран в определенной степени приложили руку к антиправительственным протестам на иракской территории.

Администрация США косвенно поддерживала протестующих, которые придерживались антииранского курса. Это было связано с тем, что жесткие меры правительства Ирака против активистов были согласованы в координации с Ираном.

Однако в начале 2020 года ситуация изменилась кардинальным образом после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в аэропорту Багдада. Гибель командира Корпуса стражей исламской революции обернула протестующих против США, спровоцировав несколько атак на американское посольство в Ираке.

Впоследствии иракские власти потребовали вывода всех иностранных войск с территории страны, тем самым ослабив позиции Вашингтона и усилив влияние Тегерана. Впрочем, американские военные все еще не покинули Ирак, а Белый дом продолжает призывать правительство страны отказаться от «неблагоприятных решений».

Кризисная ситуация

Новому премьеру — аль-Каземи — предстоит разобраться с этой ситуацией. В целом его назначение уже получило одобрение с обеих сторон. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал формирование кабмина в Ираке и в знак поддержки продлил на 120 дней разрешение на импорт электроэнергии из Ирана.

Как пишет The Guardian, назначение аль-Каземи также позитивно воспринимают в Тегеране. Источники издания в иракском правительстве указывают, что новый кабмин является приемлемым для Ирана.

Впрочем, влияние иностранных игроков не единственная проблема аль-Каземи. Премьеру придется найти выход из экономического кризиса, который и стал первопричиной протестов.

Ситуация также усугубляется из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Ираке выявлено почти 2,5 тыс. случаев инфекции, в том числе 102 летальных.

Для борьбы с эпидемией правительство ввело жесткие меры, в частности, комендантский час на всей территории страны. Ограничения лишь ухудшают экономическую ситуацию, которая и так находится не в лучшей форме, а добавляет негатива обвал рынка нефти.

Кроме того, решение властей по выводу иностранных войск из Ирака создает угрозу для восстановления позиций террористов в республике. Как писали местные СМИ, количество активных антитеррористических операций постепенно снижается из-за приостановки сотрудничества международной коалиции.

Таким образом, аль-Каземи пришел к власти в достаточно трудный период для Ирака, от его решений будет зависеть, сможет ли страна выйти из кризиса и избежать новых народных волнений. При этом продолжение конфронтации между США и Ираном может помешать усилиям правительства, и пока никаких предпосылок к снижению напряженности нет.