Не лучшие времена: в Чехии высказались об отношениях с РФ

Российско-чешские отношения переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге осложнил их, заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Вместе с тем он выразил надежду, что Москва и Прага смогут наладить тесный и взаимовыгодный диалог.

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«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно», — подчеркнул глава МИД Чехии.

Он назвал абсурдными намерения российской стороны начать уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника.

Он напомнил, что в Договоре о дружбе между Россией и Чехией от 1993 года не обозначено, что памятник Коневу должен стоять только на площади в Праге и нигде больше. Зато в этом документе подчеркивается, что обе стороны обязаны не вмешиваться во внутренние дела друг друга, обратил внимание Петржичек.

Министр также выразил готовность начать переговоры по передаче скульптуры Москве. «Такие переговоры в настоящее время не ведутся, но в соответствии с Договором о дружбе 1993 года мы готовы к консультациям о том, как решить этот вопрос. В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением», — отметил он. Он напомнил, что памятник принадлежит муниципальным властям Праги, а не чешскому правительству.

Как заявил Петржичек, Чехия собирается принять меры по усилению безопасности своих дипломатов в России после того, как перед зданиями чешских диппредставительств прошли протестные акции против сноса памятника Коневу в Праге. По его словам, чешская сторона ожидает реакцию на эти действия от российских властей.

«Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге. <...> Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — предупредил министр.

Члены леворадикальной организации «Другая Россия» 5 апреля провели протестные акции у здания чешского посольства в Москве. 16 апреля то же произошло и у генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге. Участники акции разворачивали перед диппредставительствами транспаранты с оскорбительными надписями и жгли дымовые шашки, одна из которых упала на территории посольства.

Таким образом протестующие выражали свое недовольство в связи с решением властей района Прага-6 снять с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноты по этим инцидентам.

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана. Это было сделано по решению муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого находился памятник. Муниципальные власти хотят передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан пражской мэрией. Муниципалитет принял решение о переносе скульптуры 12 сентября прошлого года.

После демонтажа монумента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Спустя некоторое время после этого староста района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал перенос скульптуры, направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника, передавало Чешское радио.

Коларж выразил мнение, что демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию с российской стороны.

По его словам, муниципальные политики получают различные угрозы, их «называют нацистами», а его самого «гауляйтером» — должность региональных партийных руководителей в Третьем рейхе.

Староста района обратил внимание, что муниципалитет имел право демонтировать монумент маршалу Коневу, так как он находится в собственности района Прага-6. По этой причине он призвал ЕК осудить действия России, назвав их вмешательством во внутренние дела Чехии. Коларж считает, что Прага стала площадкой, на которой ведется гибридная война против Евросоюза.