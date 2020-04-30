Задавить Россию: депутаты Рады обратились с коллегам

Депутаты Верховной рады Украины одобрили постановление об обращении к иностранным коллегам и международным организациям в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе. В частности, украинские парламентарии призвали их «усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины». Подобные постановления принимались в Раде неоднократно, но это делалось предыдущими составами парламента, передает ТАСС.

Кроме того, депутаты Рады просят парламенты других стран и парламентские ассамблеи международных организаций повлиять на Россию, чтобы она выполнила «соответствующие решения международных организаций и международных судебных инстанций» и освободила «временно оккупированные территории», а также вернулась в «международное правовое поле».

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В частности, документ касается «осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных — граждан Украины».

Помимо этого, украинские депутаты обвиняют Россию в том, что она действует «против территориальной целостности и суверенитета Украины», а также не выполняет минские соглашения по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе. Таким образом политики призывают своих коллег усилить давление на Россию, в том числе санкционное, до тех пор, пока она полностью не прекратит «вооруженную агрессию» и пока не будут восстановлены «суверенитет и территориальная целостность Украины».

В то же время депутаты Верховной рады просят придерживаться «политики непризнания аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь», а также осудить строительство моста через Керченский пролив и отказаться от всех видов военного сотрудничества с российской стороной, включая проведение совместных учений и обмен технологиями.

По данным ТАСС, авторами документа выступили депутаты от нескольких политических сил, в том числе от «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Голоса». В то же время «Оппозиционная платформа — За жизнь» выразила мнение, что это обращение не принесет желаемого результата — «ни на шаг не приблизит мир в Донбассе».

Стоит отметить, что в Европе уже давно задумываются над тем, что санкции против России не достигают своей цели. Наоборот, они только вредят — и в большей степени самой Европе. В частности, ранее заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения 5 звезд» Фабио Массимо Касталдо сказал в интервью РИА «Новости», что антироссийские санкции ЕС не дали должного результата.

«Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису», — отметил он. Касталло добавил, что

пересмотр санкционной политики пусть и не произойдет в ближайшее время, «но этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ».

В то же время он обратил внимание, что за шесть лет не произошло существенных изменений в продолжающемся с 2014 года конфликта в Донбассе. «Соглашениям Минск-2 исполнилось пять лет, но они так и не были реально имплементированы. Но даже в их тексте предусматривается скорее прекращение огня, а не подлинный мирный договор», — напомнил он.

Политик выразил мнение, что, возможно, следовало бы «внести поправки в соглашения, приспособив их к новой реальности», что допускается украинской стороной.

Он также сказал, что пересмотр санкций в отношении России будет еще обсуждаться на международной политической арене. В частности, против санкций высказывались Италия, Венгрия, Греция, Франция, Кипр, Словакия и Германия. «Требуются дальнейшие шаги вперед и со стороны Москвы, иначе, боюсь, эту ситуацию действительно будет трудно разблокировать в короткие сроки», — заключил собеседник РИА «Новости».