Если денег не дадут: политолог предрек Зеленскому побег с Украины

Если же Киев решит «запустить печатный станок», то через пару месяцев американский доллар будет стоить около 300 гривен, заявил в эфире NewsOne Погребинский.

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В начале апреля Погребинский уже критиковал Зеленского и Верховную раду. По его мнению, президента и парламент запугали внешние силы. Поэтому закон о продаже земли был принят впопыхах.

«Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали», — считает Погребинский.

По мнению эксперта, Зеленский вел себя «нерационально», а за этот закон можно было проголосовать «во время нормальной работы сессии, а не внеочередной». Именно на таком заседании Рады и был принят скандальный законопроект.

Кроме того, Погребинский назвал «возмутительным» союз президентской партии «Слуга народа» с фракцией «Европейской солидарности» экс-главы Украины Петра Порошенко. «Можно сказать только следующее: на протяжении уже почти года президент Зеленский для очень многих людей выступал в роли хорошего парня», — добавил политолог. Теперь же наступило разочарование — и

больше президент Украины не будет пользоваться популярностью как политик «неопытный, но хороший».

Напомним, 30 марта, в канун голосования по закону о продаже земли, Владимир Зеленский заявил — без этого закона стране грозит неспособность расплатиться по кредитным обязательствам. «Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, если законы будут приняты, то «международные финансовые партнеры» окажут Украине поддержку в размере не менее $10 млрд. В конце 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине трехлетний кредит на $5,5 млрд, если страна выполнит определенные условия, в числе которых — отмена моратория на продажу земли.

Осенью депутаты Верховной рады решили, что запрет должен быть отменен. Теперь украинские физические и юридические лица, а также территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет.

Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам.

В итоге на внеочередном заседании Рады 30 марта, уже ночью большинство нардепов поддержали законопроект № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения». За проголосовали 259 парламентариев, против — 24, воздержались трое, не стали голосовать 29 членов украинского парламента.

Свободно торговать землей на Украине начнут с 1 июля 2021 года. До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только украинцы — физические лица. Иностранных покупателей к покупке украинских «черноземов» допустят только после соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Сельхозугодья государственной и коммунальной собственности на продажу выставлять не будут. «В одни руки» в первые два года после запуска реформы будут продавать не более 100 га.