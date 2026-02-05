В Индии провозгласили «новый мировой порядк»

Мир движется к «новому мировому порядку», и Индия играет в этом процессе значимую роль. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в ходе выступления в верхней палате парламента (Раджья Сабхе), передает агентство ANI.

«После Второй мировой войны был создан один мировой порядок, теперь мир движется к новому мировому порядку. Если проанализировать это объективно, то он склоняется в сторону Индии», — подчеркнул премьер-министр.

При этом Моди отметил, что Индия стала влиятельным голосом Глобального Юга.

«Мир говорит о Глобальном Юге, и Индия является громким голосом Глобального Юга… Когда мы объективно и без политической предвзятости анализируем текущую ситуацию и обстоятельства, становится очевидным, что растет симпатия к Индии. Как друг и брат всего мира, Индия стала надежным партнером для многих стран», — добавил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала энергетическое сотрудничество России и Индии. Российский дипломат отметила, что в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется только своими национальными интересами. Она добавила, что у Москвы нет причин считать, что «индийские друзья» пересмотрели подход к отношениям с Россией.

Ранее в Кремле прояснили ситуацию о закупке Индией российской нефти.