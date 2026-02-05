В Кремле выразили готовность вести диалог с США по ДСНВ

Песков: Россия будет вести диалог с США по ДСНВ, если будут конструктивные ответы

Россия будет вести диалог с Соединенными Штатами по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если от Вашингтона поступят конструктивные ответы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно мы будем вести диалог», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, какова будет реакция России, если США ответят на предложения по ДСНВ «завтра, например».

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

При этом СМИ утверждают, что Соединенные Штаты и Россия якобы близки к достижению договоренностей по продлению ДСНВ после его истечения 5 февраля.

Ранее в Кремле прокомментировали окончание действия ДСНВ.